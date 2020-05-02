Во Франции коронавирус впервые выявили у кошки

Во Франции впервые выявили коронавирус у кошки. Как сообщили в субботу, 2 мая, в Национальной ветеринарной школе Альфор под Парижем, ее, вероятно, заразили хозяева, заболевшие COVID-19. Теперь владельцам кошек рекомендуют носить маски при своих питомцах и мыть руки перед тем, как погладить их.

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Как отмечается в коммюнике, всего на коронавирус во Франции проверили примерно десять кошек. Инфекцию, вызванную новым вирусом, выявили только у одной из них, при этом положительный результат показал один из двух анализов.

По данным ветеринаров, у зараженной кошки обнаружили проблемы с пищеварением и дыханием. Вызывает ли ее состояние здоровья опасение, не сообщается. Ученые уточняют, что коронавирус с большой долей вероятности передался от человека к кошке, а не наоборот.

«На данном этапе исследований нам кажется, что риск заражения коронавирусом для кошек незначителен даже при длительном контакте с пациентами, болеющими COVID-19. Однако для защиты кошек мы советуем зараженным владельцам животных носить при них маски, ограничить прямой контакт с ними и мыть руки перед тем, как погладить питомцев», — отмечается в сообщении ученых.

Это четвертый подтвержденный случай заражения кошки коронавирусом в мире. До этого о подобной передаче вируса сообщали исследователи из США. Китайские ученые из Уханьского университета в начале апреля доложили о найденных у кошек антителах к коронавирусу, однако самого вируса у них не нашли.

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