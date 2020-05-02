В военном госпитале под Парижем скончался раненный в Мали легионер Дмитрий Мартынюк

Бригадир Иностранного легиона Дмитрий Мартынюк скончался 1 мая в военном госпитале города Кламар под Парижем от полученных ранений во время военной операции в Мали. Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил соболезнования семье погибшего.

Реклама Читать далее

23 апреля грузовик-цистерна французских вооруженных сил операции «Бархан» подорвался в Мали на самодельной мине. Ранения получили водитель и командир экипажа. Оба раненых были эвакуированы во Францию. Второй военный, по заявлению Генштаба, находится в тяжелом, но стабильном состоянии.

Дмитрий Мартынюк 1991 года рождения, уроженец города Волочиск Хмельницкой области на западе Украины, поступил на службу в Первый мотострелковый полк Иностранного легиона в 2015 году. В 2017 году он участвовал в военной операции в Джибути. В Мали в звании бригадира (соответствует ефрейтору или младшему сержанту) он был командиром экипажа бронемашины, а также водителем грузовика. По данным Минобороны, Мартынюк был холост и не имел детей.

«Президент Республики с глубоким почтением склоняется перед жертвой этого легионера Первого иностранного мотострелкового полка, раненного при выполнении своей миссии. Он приносит самые искренние соболезнования его семье и близким», — говорится в коммюнике Елисейского дворца. «Он умер за Францию во время выполнения своей боевой миссии», — сказано в заявлении штаба Сухопутных войск Франции.

Дмитрий Мартынюк стал 42-м французским военным, погибшим с начала французской военной кампании в Мали в 2013 году. В последние недели французская армия активизировала наступление на позиции джихадистов на границе Мали и Нигера. Численность группировки операции «Бархан» возросла с 4,5 тысяч до 5 100 военнослужащих.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться