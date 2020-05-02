Министр здравоохранения посоветовал французам пока не бронировать авиабилеты на лето

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран посоветовал жителям Франции пока не бронировать билеты и отели для летнего отдыха. Как заявил глава ведомства в субботу, 2 мая, в интервью газете Le Parisien, «коронавирус, вероятно, не уйдет в отпуск».

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«Лично я бы не покупал билеты на самолет. Давайте не будем торопиться с бронированиями», — сказал журналистам Оливье Веран. Он добавил, что не знает, откроются ли пляжи этим летом.

По словам министра здравоохранения, снятие карантинных мер, которое намечено на 11 мая, придется отложить, если эпидемиологическая ситуация в стране ухудшится, а число пациентов в реанимации окажется слишком значительным. «Последние прогнозы ученых позволяют нам полагать, что 11 мая карантин будет отменен. Но все зависит от того, как французы будут его соблюдать до 11 мая. Мы не будем рисковать их здоровьем», — подчеркнул Веран.

Ранее французские власти сообщали, что границы Шенгенской зоны не могут быть открыты в «среднесрочной перспективе». На границах между Францией и соседними странами после 11 мая также оставят усиленный контроль, а всех приезжающих из-за рубежа отправят на обязательный карантин.

Напомним, в субботу днем во время пресс-конференции власти объявили о продлении чрезвычайного санитарного положения во Франции еще на два месяца.

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