Посетить церковь, оставаясь в машине: в Лиможе священники принимают исповедь в режиме Drive-In

Священники принимают исповедь как у входа в церковь, так и на парковке

Во французском городе Лимож священники начали исповедовать прихожан в режиме Drive-In. Верующие, которые с начала эпидемии коронавируса не могут посещать службы из-за карантинных мер, теперь имеют возможность пообщаться со священнослужителями, не выходя из машины.

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Как сообщает агентство France-Presse, служители церкви святой Жанны д’Арк на юго-востоке Франции принимают исповедь у автомобилистов и их пассажиров каждую субботу. «Мы делаем это на открытом воздухе, соблюдая безопасную дистанцию. Это наша роль», - рассказал журналистам настоятель церкви Давид де Лестапи.

Как видно на фотографиях, священники проводят исповедь в масках как на парковке, так и у порога церкви. По словам священников из Лиможа, их вдохновил опыт США, где церкви часто принимают прихожан по принципу Drive-In. Однако там священнослужители не ограничиваются исповедями, а проводят полноценные службы на парковках. Голос священника транслируется по радиосвязи или из динамиков.

Во время действия карантинных мер, введенных из-за эпидемии коронавируса, власти запретили организовывать религиозные службы. Ограничение затронули в том числе празднование Пасхи. В центре Парижа 13 апреля один из священников попытался провести литургию, несмотря на запрет. Полицейские прервали службу и оштрафовали его на 135 евро. Верующих, которые пришли в церковь, решили не наказывать.

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