Французские железные дороги потеряли €2 миллиарда из-за коронавируса

Французская национальная железнодорожная компания SNCF оценила свою упущенную выгоду из-за пандемии коронавируса в два миллиарда евро. Об этом заявил в субботу, 2 мая, ее глава Жан-Пьер Фаранду. По словам топ-менеджера, SNCF может сократить число сотрудников в случае, если «восстановление экономики будет медленным».

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Потери SNCF от эпидемии коронавируса объясняются в первую очередь тем, что во время действия карантинных мер французам запретили перемещаться по стране без уважительной причины. Из-за этого движение поездов дальнего следования снизилось до 6–7% по сравнению с нормальным трафиком.

По подсчету Les Echos, потери SNCF будут еще более серьезными и в ближайшее время и достигнут трех миллиардов евро. В марте оборот компании уменьшился на 700 миллионов евро, в апреле — более чем на миллиард. В мае, когда во Франции начнут снимать карантин, ситуация компании улучшится ненамного: власти продолжат ограничивать перемещения жителей на больше расстояния, а в поездах разрешат занимать лишь 50% мест для сохранения дистанции.

Потери SNCF от кризиса, вызванного коронавирусом, при любом случае превысят миллиард евро, которые компания не смогла заработать из-за забастовок против пенсионной реформы в декабре 2019 года. Тогда значительная часть поездов также не ходила больше месяца.

«Мы будем вынуждены снизить инвестиции и расходы. Менеджмент примет нормальные для кризисного периода решения. Я боюсь, что у нас очень большой долг», — сказал Жан-Пьер Фаранду в эфире радиостанции France Inter. По его словам, SNCF может обратиться за помощью к государству, которое является основным акционером компании.

Если темп восстановления французской экономики будет недостаточно быстрым, в SNCF допустили сокращение числа сотрудников. «Оно будет соответствовать тому объему перевозок, который мы сможем совершать. Это не нелогично и не ненормально», — подчеркнул Фаранду. Однако массовых увольнений в компании не ожидается — 90% сотрудников обладают особым статусом железнодорожника, который обеспечивает возможность пожизненного трудоустройства.

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