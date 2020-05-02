Чрезвычайное санитарное положение во Франции продлили до 24 июля

Действующее во Франции с 24 марта чрезвычайное санитарное положение продлят еще на два месяца. Об этом в субботу, 2 мая, объявил министр здравоохранения Франции Оливье Веран по итогам состоявшегося совета министров. Проект закона должен будет в течение недели утвердить парламент.

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Закон о чрезвычайном санитарном положении дает президенту и правительству право управлять страной при помощи декретов без обязательного одобрения в парламенте. Законом предусмотрены ограничение прав на передвижение и на собрания граждан, а также право на реквизицию необходимых для борьбы с эпидемией средств.

В законопроекте также прописаны меры по выходу страны из жесткого карантина, который должен закончиться 11 мая. В частности предусмотрена обязательная изоляция для прибывающих из-за границы французов и иностранцев. Для тех, кто будет положительно протестирован на коронавирус внутри страны, обязательной изоляции не будет. Власти «рассчитывают на сознательность граждан», объяснил глава Минздрава.

Вызвавшее полемику мобильное приложение StopCovid, которое должно отслеживать перемещения граждан и выявлять возможные цепочки передачи вируса, не будет запущено 11 мая, как изначально планировалось. Если все-таки будет решено, что подобное приложение необходимо, то данные будут собираться «санитарными бригадами» под контролем государственной Службы медицинского страхования.

В проекте закона также расширяется перечень служб, которые получат право контролировать соблюдения санитарных мер в общественных местах. Таким правом будут наделяться службы безопасности транспортных компаний, военные жандармы, полицейские-резервисты и служащие надзорного ведомства в сфере торговли, сообщил глава МВД Кристоф Кастанер.

Министр внутренних дел также напомнил, что с 11 мая ношение защитных масок становится обязательным в общественном транспорте и рекомендательным в торговых центрах и магазинах. После 11 мая ограничения на выход из дома будут сняты, но вводится запрет поездки дальше 100 км от места жительства. Исключения могут быть сделаны для путешествий по работе или по неотложным семейным обстоятельствам.

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