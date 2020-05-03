Власти Франции позволят уехавшим парижанам вернутся домой после карантина

Власти Франции разрешат жителям Парижа, которые уехали из города на время карантина, вернуться домой после 11 мая. Об этом в воскресенье, 3 мая, заявил министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер. Запрет на перемещение без уважительной причины дальше, чем на сто километров от места жительства, на них распространятся не будет.

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«Когда они уезжали до введения карантина, они имели на это право. Теперь они могут вернуться, но им придется заполнить специальный формуляр. Мы по-прежнему будем часто проверять машины на трассах», — сказал Кристоф Кастанер в эфире LCI.

Как сообщает Национальный институт статистики и экономических исследований Insee, на время действия жестких карантинных мер, которые будут ослаблены 11 мая, Париж покинули около 200 тысяч жителей. За неделю, которая предшествовала введению запрета на свободное перемещение по стране, Париж покинули около 610 тысяч человек, однако в эту цифру входят иностранцы и жители других регионов Франции, которые были в столице проездом.

Покинуть Париж, не нарушая правила, можно было только до полудня 17 марта. После этого за выход из дома без уважительной причины начали выписывать штрафы, и для выезда из мегаполисов на каникулы не стали делать исключений.

Ранее власти Франции заявили, что парижане будут возвращаться в столицу «упорядоченно», а все одновременно приехать домой не смогут. Как отметил государственный секретарь по вопросам транспорта Жан-Батист Джебарри, после 11 мая во Франции будут ходить меньше поездов, чем обычно, а половина мест в вагонах останутся незанятыми. Кроме того, после смягчения карантинных мер уезжать более чем на сто километров от дома можно будет только по семейным причинам или по работе.

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