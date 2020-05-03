Во Франции за сутки от Covid-19 скончались 135 человек

Во Франции за последние сутки от последствий коронавируса скончались 135 человек. Об этом в воскресенье, 3 мая, сообщает главное управление здравоохранения Франции. Согласно официальным данным, число жертв Covid-19 в стране выросло до 24 895 человек.

Реклама Читать далее

Как говорится в коммюнике, сейчас в больницах Франции госпитализировано 25 815 пациентов с подтвержденным коронавирусом, из них 3819 находятся в реанимации. Эти цифры снижаются четвертую неделю подряд.

По данным ведомства, с начала эпидемии от последствий коронавирусной инфекции в больницах скончались 15 583 человека, еще 9 312 — в домах престарелых. Накануне во Франции от последствий коронавируса за сутки умерли 166 человек — на 32 больше, чем за последние 24 часа.

Всего с 1 марта во Франции официально зафиксировали 131 287 случаев коронавирусной инфекции. Реальное число заразившихся больше — в начале эпидемии в стране тесты проводили только среди пациентов с тяжелыми симптомами, а также представителей профессий, входящих в группу риска. Согласно подсчетам института Пастера, к 11 мая коронавирусную инфекцию перенесут около 3,7 миллионов жителей страны, а у большинства из них не будет симптомов.

В Италии в воскресенье, 3 мая, власти также отчитались о снижении числа смертей от коронавируса за 24 часа. Там за сутки от последствий коронавируса скончались 174 человека — это самый низкий показатель за последние два месяца.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться