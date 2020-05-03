В Приморских Альпах на юге Франции нашли редкую грифовую черепаху

Редкая грифовая черепаха, не обитающая на европейском континенте, обнаружена 28 апреля в одном из парков департамента Приморские Альпы на юге Франции. Рептилию заметили посетители парка Вогренье, она им показалась необычной, и они позвонили в Общество защиты животных. Об этом 1 мая написала региональная газета Le Dauphiné libéré.

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«Это очень редкий вид, очень опасный, он ровесник динозавров. Ей совершенно тут нечего делать. В Приморских Альпах она не водится», — рассказал Патрик Виллярдри, экс-президент Общества защиты животных. «У нее настолько мощная челюсть, что она может моментально откусить палец», — предупредил зоозащитник.

Грифовая или аллигаторовая черепаха (лат. Macroclemys temminckii) из семейства Каймановых черепах обитает в пресных водах — реках, прудах, каналах — на юго-востоке США и питается водными животными, в первую очередь, рыбой. Из воды она выходит обычно раз в год, чтобы отложить яйца. Рептилии этого вида живут до 70 лет, достигают 1,5 метров в длину и могут весить до 90 кг.

Зоологи считают, что возраст найденной черепахи — от 15 до 20 лет. Ее появление в парке на юге Франции зоологи объясняют тем, что, вероятнее всего, таким образом от черепахи избавился ее владелец, поскольку хищник стал слишком агрессивным. Грифовая черепаха является охраняемым видом. Ее продажа запрещена с 1999 года, но ее по-прежнему можно иметь в частной собственности. Для этого у владельца должно быть специальное разрешение.

3 мая экзотического хищника доставили в зоопарк «Деревня черепах» в Карнуле на юге Франции. «Эта черепаха нуждается в профессиональном уходе. В неволе ее следует держать в одиночестве, чтобы избежать конфликта с другими черепахами», — рассказал радиостанции France Info Стефан Ганьо, заместитель директора зоопарка.

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