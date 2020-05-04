В Тулузе мужчина ранил ножом четырех человек.

В центре Тулузы 32-летний мужчина ранил ножом четырех бездомных, которые пытались защитить женщин. Трое из них находятся в больнице в тяжелом состоянии, четвертый получил легкие ранения. По сведениям местной прессы, нападавший кричал «Аллаху Акбар».

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Нападение произошло в воскресенье вечером, сообщает местная газета La Dépêche du Midi. Мужчина попросил у группы женщин сигарету, после чего началась словесная перепалка. Когда мужчина начал угрожать женщинам, вмешались четверо наблюдавших сцену бездомных. После этого мужчина вытащил нож и кинулся на них. Как пишет La Dépêche du Midi, при этом нападавший выкрикивал «Аллаху Акбар».

«Подозреваемый вынул кухонный нож и ранил одного. В ответ остальным удалось уложить нападавшего на землю, но ему удалось высвободиться, нанести новые ножевые удары и убежать. Почти сразу его задержали работники муниципальной полиции», – пишет издание.

По информации местных СМИ, задержанным оказался 32-летний выходец из Судана, который является просителем убежища во Франции. Он не разыскивался полицией и не входил в так называемый «список S» людей, представляющих потенциальную опасность для государства.

Трое из пострадавших были доставлены в больницу в тяжелом состоянии. Один из них получил ранение в сонную артерию, двое других – в брюшную полость. Личность одного из бездомных так и не удалось установить.

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