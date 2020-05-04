Мэры 316 французских городов призвали власть не открывать школы 11 мая

Мэры 316 городов столичного региона Иль-де-Франс направили коллективное письмо президенту Франции Эмманюэлю Макрону. В нем они официально попросили главу государства перенести намеченное на 11 мая возобновление работы школ на более поздний срок.

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Школы, детские сады и ясли были закрыты в стране на период карантина. Анонсируя смягчение санитарных ограничений, Эмманюэль Макрон объявил, что дети смогут вернуться в учебные заведения начиная с 11 мая, а министр образования Франции Жан-Мишель Бланке затем представил план возвращения учеников за парты в три этапа. Намерение властей не нашло массовой поддержки у родителей, большинство из которых, по данным соцопросов, планируют временно продолжить обучать детей на дому.

28 апреля премьер-министр Эдуар Филипп представил стратегию смягчения санитарных мер. Он заявил, что возвращение детей в школы — «педагогическая необходимость и мера социальной справедливости». Предполагается, что школьники должны регулярно мыть руки, по возможности носить маски, выходить на перемены и обеды посменно небольшими группами. Игр с мячом или передачи руками игрушек и канцелярских принадлежностей следует избегать, либо использовать при этом дезинфицирующие средства. Парты в классах должны быть переставлены таким образом, чтобы дистанция между ними была не менее метра.

В обращении, направленном Эмманюэлю Макрону, говорится, что мэры «не понимают, почему правительство уклоняется от ответственности» за то, что может произойти в школах после снятия карантина, и фактически полностью перекладывает ее на градоначальников и родителей, готовых вернуть детей в классы. Как отмечает AFP, 30 апреля в Ассоциации мэров Франции заявили, что «и речи быть не может о том, чтобы мэр оказался в одиночестве в этой авантюре».

Мэры расположенных в департаменте Сена-Сен-Дени городов Сант-Уэн, Бобиньи, Дранси, Ле Бурже, Ле Ренси и Нуази-Ле-Сек еще до 28 апреля заявили о невозможности возобновить работу школ.

В других городах мэры сообщают о невозможности открыть все школы 11 мая и просят отсрочки. Так, в городах Монтрёй и Бонди попросили перенести возобновление работы школ хотя бы на 18 мая.

Во многих городах, расположенных в других регионах Франции, также заявили о том, что не откроют школы 11 мая, так как не имеют возможности гарантировать выполнение всех барьерных жестов и при этом организовать учебный процесс. К примеру, городские власти Кольмара (департамент Гранд-Эст) согласны открыть школы в соответствии с предписанием правительства, но лишь при условии, что родители сами снабдят детей защитными масками. А мэр города Нуазьель в департаменте Сена-и-Марна объявил, что школы откроются 11 мая, но призвал родителей по возможности продолжать обучать детей на дому: из соображений безопасности он не может допустить, чтобы в классе занималось более 4 учеников одновременно.

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