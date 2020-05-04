Приезжающих во Францию из стран Шенгена и Великобритании освободят от карантина

Лица, приезжающие во Францию из стран Шенгенской зоны или из Великобритании, не должны будут соблюдать двухнедельный карантин. Об этом стало известно в воскресенье, 3 мая.

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Сначала решение властей стало известно благодаря твиту, опубликованному французским консульством в Великобритании. Затем эту информацию подтвердили и на более высоком уровне. AFP отмечает, что подробности этого решения станут известны позднее — когда будет подготовлен окончательный законопроект для подтверждения продления режима санитарной ЧС в стране.

Ранее власти отмечали, что двухнедельный карантин после въезда на территорию Франции будет обязателен для всех прибывающих из стран, находящихся «в зоне риска». В воскресенье, 3 мая, пресс-секретарь правительства Сибет Ндиай заявила в эфире радиостанции France Inter, что список этих стран будет обнародован позднее.

В Елисейском дворце информацию об отсутствии обязательного карантина для новоприбывших из стран ЕС и Великобритании пока не прокомментировали.

Решение не помещать всех приехавших в изоляцию вызвало критику со стороны некоторых политиков. К примеру, Жордан Барделла из крайне правого «Национального объединения» в эфире France 2 эту меру раскритиковал. По его мнению, властям не хватает последовательности в решениях: карантин на национальном уровне планируется снимать, ограничивая перемещения внутри страны дистанцией в 100 км, в то время как контроль передвижения между странами усиливать не планируется. «Французы не поймут, почему им устанавливают границы внутри их территории, оставляя при этом внешние границы открытыми», — заявил этот правый политик.

Напомним, также 3 мая глава МВД Франции Кристоф Кастанер заявил, что жители Парижа, которые уехали из города на время карантина, смогут вернуться домой после 11 мая. Запрет на перемещения без уважительной причины дальше, чем на 100 километров от места жительства, на них распространятся не будет.

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