С начала эпидемии во Франции от коронавируса скончалось более 25 тысяч человек.

За последние 24 часа во Франции от COVID-19 скончалось 306 человек. С 1 марта число смертей от коронавируса в стране составило 25 201 человек. Такие данные представило в понедельник, 4 мая, министерство здравоохранения Франции.

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С 1 марта в больницах Франции скончалось 15 826 пациентов, в домах для престарелых и специальных медицинских учреждениях – 9375 человек.

Вместе с тем, число госпитализированных с диагнозом COVID-19 во Франции уменьшается. В настоящее время в реанимациях содержится 3 696 пациентов.

Как отмечает министерство здравоохранения Франции, план постепенного выхода из карантина не меняется. Последними с карантина снимут самые пострадавшие регионы: Иль-де-Франс, Гранд-Эст, О-де-Франс, Бургундия-Франш-Конте, которые занимают около четверти территории страны.

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