Во Франции за сутки число жертв COVID-19 увеличилось на 330 человек

Во Франции за сутки число умерших от последствий коронавируса выросло на 330 человек. Об этом сообщило во вторник, 5 мая, Главное управление здравоохранения страны в коммюнике. Количество госпитализированных пациентов с подтвержденным коронавирусом за 24 часа снизилось почти на 800 человек.

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Согласно официальным данным, во вторник вечером в реанимациях Франции находились 3430 человек, зараженных коронавирусом, то есть на 266 меньше, чем накануне. При этом в отделения интенсивной терапии поступили 111 пациентов с тяжелой формой COVID-19.

Всего с начала эпидемии от последствий коронавируса в стране погибли 25 531 человек, из них 16 060 скончались в больницах. В домах престарелых от COVID-19 умер 9 471 человек.

Власти также обновили карту Франции, на которой представлены департаменты с «зеленым», «желтым» и «красным» статусом. Их цвет определяется по двум показателям: количество новых заражений коронавирусом и число свободных мест в реанимациях.

[Direct] 🔴 L'épidémie de Covid-19 en France a fait 330 nouveaux décès en 24 heures https://t.co/HxGVMPGN4D pic.twitter.com/U8tDkHFg1H — Le Parisien (@le_Parisien) May 5, 2020

Руководствуясь этими данными, 7 мая правительство страны примет решение о том, как в каждой зоне снимут карантин.

В «красных» департаментах ограничений, которые останутся в силе 11 мая, будет больше. Согласно последним данным, «зеленый» статус получат юг и запад страны, а красный — восток, часть центра и парижский регион.

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