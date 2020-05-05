Премьер-министр Франции Филипп обошел президента Макрона по уровню доверия

Французы во время эпидемии коронавируса доверяют премьер-министру страны Эдуару Филиппу больше, чем президенту Эмманюэлю Макрону. Об этом во вторник, 5 марта, сообщил исследовательский институт Ifop. По данным социологов, Филипп обошел Макрона на 6%.

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Как утверждают исследователи, за последний месяц одобрять деятельность Макрона стали на 6% меньше французов, тогда как уровень доверия премьер-министру вырос на 4%. Le Figaro утверждает, что результаты Ifop подтверждают тенденции, на которые указали другие опросы.

В прошедшие выходные французские СМИ отметили, что Елисейский дворец внес изменения в озвученные премьер-министром Эдуаром Филиппом меры. В частности, школы 11 мая для учеников откроют не во всей Франции, а на карантин не будут помещать людей, прибывших из стран Евросоюза, Шенгенской зоны и Великобритании.

В интервью, которое Эмманюэль Макрон дал журналистам телеканала France 2 во вторник, 5 мая, президент не согласился со словами Эдуара Филиппа о риске «экономического краха» после карантина. «Я бы не употреблял эти громкие слова», — отметил президент Франции.

Как пишет Libération, между премьер-министром и президентом действительно есть серьезные разногласия. Однако, по словам источника издания, «дни Филиппа у власти пока не сочтены». Как сообщают источники журналистов Le Figaro, во время заседания Совета министров 28 апреля президент заявил об отсутствии разногласий с премьером.

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