Проверка на прочность: во Франции 12% пар планируют перерыв в отношениях после карантина

Большинство пар сумели успешно преодолеть карантин: 60% опрошенных заявили, что постоянное пребывание вместе никак не сказалось на их отношениях

Во Франции 4% пар расстанутся после карантина и еще 12% планируют перерыв в отношениях. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного исследовательским институтом Ifop.

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О результатах исследования во вторник, 5 мая, пишет Le Parisien. Опрос проводился по заказу портала сексологических онлайн-консультаций charles.co.

Специалисты Ifop констатировали, что каждая десятая пара во Франции планирует сделать перерыв в отношениях, как только карантин будет снят.

Впрочем, большинство пар сумели успешно преодолеть период изоляции: 60% опрошенных заявили, что постоянное пребывание вместе никак не сказалось на их отношениях, 30% сочли, что им удалось сблизиться, и лишь 10% назвали этот опыт «тягостным» или даже «катастрофическим». По данным Ifop, труднее всего совместная двухмесячная изоляция далась молодым парам — для них карантин стал проверкой готовности быть вместе.

12% респондентов отметили, что в случае повторного карантина не стали бы проводить его со своим партнером. Газета Le Parisien приводит комментарий одного из социологов Ifop Франсуа Крауса. По его словам, большая часть из этих 12% — женщины, которые предпочли бы изолироваться в одиночестве. «Главные проблемы — распределение домашних дел и уход за детьми, к которым женщин привлекают чаще. Это провоцирует фрустрацию и желание отдалиться», — объясняет Краус.

Также 5 мая газета Le Figaro опубликовала свидетельства французов, проводящих карантин в одиночестве. По мнению автора статьи, большая часть из них за время изоляции попыталась восстановить контакт с бывшими возлюбленными.

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