«Слишком сложно и долго»: Счетная палата призвала упростить миграционное законодательство Франции

Французская Счетная палата раскритиковала миграционное законодательство страны. По мнению высшего органа финансового контроля, процедуры, которые приходится проходить иностранцам во Франции, часто оказываются «излишне долгими и сложными», а страдают от этого не только просители видов на жительство, но и сотрудники администрации и префектур. По мнению экспертов, за последние 15 лет МВД попыталось монополизировать контроль над всеми видами миграции и не справилось с задачей.

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3,72 вида на жительство на тысячу французов

По мнению Счетной палаты, Франция является одной из стран с самым строгим миграционным законодательствам. По данным экспертов, относительно численности населения ее власти выдают иностранцам почти в три раза меньше видов на жительство, чем Германия, и почти в два раза меньше, чем Испания.

Как говорится в докладе, в 2016 году Франция выдала прибывшим в страну иностранцам более 240 тысяч первых видов на жительство: 3,72 документа в расчете на тысячу человек населения. «Более строгими являются только Соединенные Штаты, где на тысячу человек приходится 3,67 разрешений на пребывание», — считают в Счетной палате.

Однако больше всего эксперты раскритиковали порядок выдачи разрешений. «В префектурах по утрам большие очереди собираются еще до открытия. Заявления в некоторых из них принимают только половину рабочего дня в неделю. Заявители вынуждены приходить, не зная, возьмут ли у них документы. В самых перегруженных префектурах прием заявлений могут закрывать на дни и месяцы для того, чтобы обработать уже поступившие досье», — утверждают эксперты.

Как рассказали Русской службе RFI мигранты, которым приходилось подавать заявление в префектуре полиции Парижа, это действительно так: записываться на прием приходится за несколько месяцев, а очередь нужно занимать как минимум за час до открытия. В некоторых случаях для подачи досье приходится приходить 3–5 раз, а в очередях мигранты проводят до шести часов.

В 2017 году газета La Libération опубликовала репортаж из очереди в префектуру парижского пригорода Нантер. Там места в очереди занимали в четыре часа утра. Место в очереди, по данным журналистов, можно купить за 150–300 евро.

«Миграционная политика Франции не соответствует ее экономическим интересам»

Как утверждает Счетная палата, политика Франции в области трудовой миграции далека от реальных потребностей рынка труда. Для того, чтобы оформить разрешение на работу для иностранца, требуется пройти сложную процедуру, которая должна «отсеять» работников без французского гражданства в профессиях с высоким уровнем безработицы. Однако в действительности этого не происходит.

Исключение из общего правила делается только для «востребованных» сфер. На эти должности иностранцы могут устроится по упрощенной схеме. Однако документ, перечисляющий 30 необходимых Франции профессий, был утвержден в 2008 году и с тех пор не менялся. В этом списке, в частности, есть топограф, резчик по стеклу, «мерчендайзер» и оператор дистанционных продаж.

«Попытка привлечь „таланты“ из-за границы так и не была предпринята должным образом. Трудовая миграция по-прежнему находится на низком уровне. При этом безработица во Франции высока в основном в профессиях, не требующих высокой квалификации. Эта сфера и так почти полностью закрыта для мигрантов», — говорится в докладе Счетной палаты.

Одной из причин такой ситуации аудиторы считают политику в области законодательства. За последние 15 лет Национальное собрание приняло около десяти документов, регулирующих миграцию, и передало почти все ее аспекты под контроль МВД. Экономическая составляющая в расчет почти не бралась.

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