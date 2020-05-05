Снятие карантина и открытие школ: Макрон призвал к ответственности и диалогу

Президент Франции Эмманюэль Макрон во вторник, 5 мая, посетил школу в городе Пуасси под Парижем. Там он встретился с представителями местных властей, преподавателями и родителями учеников и дал интервью журналистам телеканала France 2, ответив на многочисленные вопросы, связанные с поэтапным выходом страны из карантина начиная с 11 мая.

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«Мы не выиграли битву (с эпидемией коронавируса — RFI). Мы ее замедлили и сейчас вступаем в новую фазу. Если мы все подойдем к ней ответственно, то сможем победить», — напомнил французский лидер. Интервью прошло в прямом эфире телеканала France 2, журналисты и президент во время разговора соблюдали социальную дистанцию.

Отвечая на вопрос о возобновлении работы школ с 11 мая, президент подчеркнул, что ключевым моментом в этом процессе является не количество вновь открывшихся учебных заведений, а постепенность их открытия. «Для ребенка оставаться дома два месяца — травматичный опыт», — заявил Макрон. По его словам, в первую очередь за парты вернутся дети из малоимущих и неполных семей, так как им сложнее всего организовать процесс обучения на дому.

Макрон поблагодарил учителей за адаптацию к новым способам преподавания удаленно и готовность продолжить очное обучение. По его словам, безопасность преподавателей и учеников остается обязательным пунктом в плане возобновления работы школ.

Прокомментировал Макрон и заявления мэров многих французских городов о том, что они не готовы открывать школы 11 мая. «Я понимаю их страхи, вопросы и беспокойство, они хотят все сделать на хорошем уровне, поэтому нужно быть гибкими и дать им время подготовиться.<…> Все мэры хотели бы открыть школы», — отметил глава государства.

Макрон подчеркнул, что государство ни в коем случае не навязывает жесткого графика открытия школ. Организационные решения и решения о сроках и порядке возобновления работы должны приниматься на местах в зависимости от местных условий и в диалоге между шоклами и муниципалитетами.

Процесс возобновления работы школ начиная с 11 мая вызывает бурную полемику во Франции. Недавно министерство образования направило в школы внушительный по объему (десятки страниц) протокол о санитарных мерах, которые необходимо соблюдать для возобновления образовательного процесса. Речь идет о классах числом не более 10-15 учеников, мерах гигиены для детей, обязательной регулярной дезинфекции помещений, в которых парты должны быть расставлены не ближе одного метра друг от друга. Школам также предписано организовать раоту так, чтобы исключить возможность контактов между учениками разных классов (на переменах и в столовых).

Из-за сложности новой организации школьной жизни многие учебные заведения предварительно объявили, что на первом этапе все школьники не смогут вернуться в классы на полную учебную неделю. По предварительным планам министерства образования, на неделе 11 мая начнут открываться детские сады и начальные школы. На следующей неделе — с 18 мая — наступит очередь средних школ (сперва первых двух классов). В конце месяца будет принято решение о сроках возвращения в школьные стены страшеклассников (учеников лицеев).

Наконец, президент прокомментировал и открытие границ. По его словам, в период летних каникул возможность отправиться в заграничные путешествия будет ограничена. «Постараемся остаться в пределах ЕС или даже более ограниченной зоны», — сказал Макрон. Однако, по его словам, точнее можно будет сказать лишь в начале июня, когда будет понятно, как снятие карантина скажется на динамике эпидемии.

На четверг, 7 мая, назначено заседание Совета безопасности, на котором будет представлен и принят уточненный проект смягчения санитарных мер во Франции. Именно там, по словам Эмманюэля Макрона, будут даны более конкретные ответы на волнующие французов вопросы.

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