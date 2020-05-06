Большинство французов набрали вес на карантине

За время карантина 57% французов набрали вес. Среди набравших вес средняя прибавка составила 2,5 кг. Об этом свидетельствуют данные исследования Французского института изучения общественного мнения (Ifop) для онлайн-издания о здоровом питании Darwin Nutrition.

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Социологи опросили более трех тысяч французов об их питании с 17 мая, когда во Франции объявили всеобщий карантин. Выяснилось, что большинство (57%) опрошенных набрали вес за этот период — в среднем по 2,5 кг. Больше всего вес набрали безработные, нуждающиеся и наименее образованные слои населения. И мужчины — больше, чем женщины. Похудели с 17 марта 29% участников опроса.

«Нехватка физической активности, отсутствие работы, беспокойство из-за карантина и перекусы с этим связаны. Но разве факт прибавки в весе не порожден самим страхом прибавки в весе, неправильного поведения, „провала“ своего карантина?» — задается вопросом Darwin Nutrition. Издание отмечает «пропаганду против угрожающих лишних килограммов». И касается это особенно женщин, которых еще активнее, чем обычно, призывают поддерживать фигуру, сделать прием пищи «священным ритуалом», тратить время на приготовление еды, не перекусывать.

42% опрошенных рассказали, что больше времени тратят на приготовление еды, и 29% начали делать дома хлеб или йогурты. Интересно, что 21% французов отметили, что реже стали заказывать еду на дом. 35% участников опроса говорят, что с началом карантина стали чаще покупать продукты, выращенные и произведенные неподалеку, чтобы поддержать местных производителей.

Что касается выхода из карантина, больше половины респондентов (56%) отметили, что хотят перейти к более здоровому питанию. Но речь чаще всего не идет о строгих диетах, а о качестве и разнообразии продуктов. 29% респондентов хотят больше внимания уделять влиянию питания на окружающую среду. 28% — хотят больше готовить дома, 18% — чаще покупать органические продукты (выращенные без использования химических удобрений).

Если говорить о распределении обязанностей по дому, то в гетеросексуальных парах приготовление еды еще чаще стало ложиться на женщин (60% в апреле 2020 года и 58% в сентябре 2017 года).

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