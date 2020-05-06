Во Франции жертвами COVID-19 стали почти 26 тысяч человек

Госпитализированный с коронавирусом пациент в частной клинике в парижском пригороде Сен-Дени.

За последние сутки во Франции от последствий коронавируса скончались 278 человек. Таким образом общее количество жертв пандемии в стране достигло 25 809 человек. Новые данные озвучил вечером в среду, 6 мая, руководитель Главного управления здравоохранения Франции Жером Саломон.

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В больницах Франции с подтвержденным диагнозом «коронавирусная инфекция» остаются 23 983 человек — это 792 меньше, чем накануне. Однако за последние сутки в больницы страны поступили 833 новых пациента.

В то же время неуклонно продолжает снижаться число пациентов во французских реанимациях. По данным на 6 мая, в палатах интенсивной терапии сейчас находятся 3147 человек.

С начала эпидемии из больниц выписались 53 972 человека. Первый этап выхода Франции из карантина начнется 11 мая — в этот день в стране откроются школы и магазины.

В Великобритании, которая вышла на первое место по смертности от COVID-19 в Европе, за последние сутки скончались 649 человек. Общее число погибших достигло 30 076 человек.

В Италии тем временем после того, как смертность от COVID-19 снижалась несколько дней подряд, количество смертей вновь пошло вверх. За последние сутки в стране умерли 369 человек и было выявлено больше новых случаев коронавирусной инфекции, чем накануне 1444 против — 1075 во вторник, 5 мая. Общее число погибших составляет отныне 29 684 человека.

Ранее в Италии ослабили карантин. Эксперты отмечают, что стране нужно приготовиться к новому скачку смертности и выявленных заражений, и призывают власти как можно больше тестировать население, чтобы изолировать заболевших и избежать второй волны эпидемии.

В Испании, где также смягчили карантинные ограничения, тоже зафиксирован рост смертности от последствий коронавируса. За последние сутки, по данным местного Минздрава, там умерли еще 244 человека. Общее число погибших составило 25 817 человек.

Глава правительства Педро Санчес заявил, что «торопливо выходить из карантина было бы непростительно». Парламент страны продлил в эту среду, 6 мая, режим ЧС, срок которого истекал в субботу, до 23 мая включительно.

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