Коронавирус: Макрон представил план спасения французской культуры

Президент Франции Эмманюэль Макрон представил в эту среду, план мер для французского культурного сектора, который чрезвычайно пострадал от пандемии коронавируса.

Президент Франции Эмманюэль Макрон вместе с министром культуры Франком Риестером представил в среду, 7 мая, план для французского культурного сектора, который чрезвычайно пострадал от пандемии коронавируса.

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В первую очередь президент пообещал поддержку самозанятым работникам культурного сектора, у которых есть специальный статус «intermittent du spectacle». Во Франции насчитывается около 100 тысяч человек с таким статусом — актеров, режиссеров, художников, танцоров, продюсеров, осветителей и т.д. Они смогут получать пособие по безработице до августа 2021 года.

Кроме того, Макрон заявил о создании специального фонда по возмещению убытков остановившихся из-за эпидемии съемок фильмов и сериалов. Ранее представители кинобизнеса заявляли, что страховые компании отказываются оплачивать потери, которые несут продюсерские компании, так как пандемии не входят в перечень страховых случаев.

Макрон также объявил о том, что книжные и музыкальные магазины, библиотеки, арт-галереи и небольшие музеи откроются 11 мая, когда во Франции начнется первый этап выхода из карантина. Решение об открытии театров и кинотеатров, по его словам, будет принято в конце мая.

Что касается проведения фестивалей и других массовых культурных мероприятий, то собрания численностью более пяти тысяч человек будут запрещены в стране до конца августа, заявил французский лидер.

Ранее представители французского культурного сообщества опубликовали ряд открытых писем с призывом спасти сектор и его работников.

Так, 30 апреля, в газете Le Monde появилось обращение к Эмманюэлю Макрону, под которым подписались известные французские деятели культуры, в том числе Катрин Денев, Изабель Аджани, Жюльет Бинош и другие. В тексте письма его авторы заявили о том, что культурный сектор «был забыт» французскими властями в отличие от других отраслей, которым правительство предложило помощь.

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