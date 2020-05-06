Французские спортсмены рассказали о симптомах коронавируса после игр в Ухане в октябре 2019 года

Французская спортсменка по современному пятиборью Элоди Клувель рассказала о симптомах коронавируса после Всемирных военных игр в Ухане в октябре 2019 г.

Как пишет французская пресса, у ряда французских спортсменов, участвовавших во Всемирных военных играх в Ухане в октябре 2019 года, по возвращении на родину наблюдались симптомы коронавирусной инфекции. По официальной китайской версии, вспышка COVID-19 началась в Ухане с 17 ноября.

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Могла ли вспышка коронавируса начаться еще в сентябре—октябре 2019 года? Такую гипотезу выдвигают некоторые ученые и врачи. В этом смысле особенно примечательны Всемирные военные игры, состоявшиеся в Ухане с 18 по 27 октября 2019 года, — почти за месяц до первого официально выявленного случая инфицирования.

В соревнованиях участвовали около десяти тысяч спортсменов со всего мира, в том числе сборная Вооруженных сил России. В состав французской делегации вошли более 400 человек. 5 мая один из французских спортсменов на условиях анонимности рассказал телеканалу BFMTV, что по возвращении на родину заболел. Симптомы, которые он описывает, похожи на проявления COVID-19. Такая же судьба постигла других членов французской делегации.

Известно, что среди заболевших была французская спортсменка по современному пятиборью Элоди Клувель и ее спутник жизни, тоже пятиборец Валантен Бело. Еще 25 марта в интервью телеканалу Télévision Loire 7 Клувель рассказала, что заболела по возвращении из Уханя. Один из военных врачей сказал, что, судя по симптомам, это, наверняка, была коронавирусная инфекция. По словам спортсменки, у многих участников военных игр, были те же симптомы.

BFMTV со ссылкой на военный источник отмечает, что ни одного участника французской делегации не протестировали на коронавирус. Поэтому невозможно наверняка утверждать, что кто-либо из них заразился еще в октябре.

Спортивная газета L'Équipe попыталась связать с Элоди Клувель и еще десятком спортсменов-участников Всемирных военных игр 2019 года. Все они отказались от комментариев. В пресс-службе армии тоже не ответили на вопросы журналистов. Хотя эта информация могла бы пролить свет на вспышку коронавируса во Франции.

3 мая заведующий двумя отделениями реанимации парижского региона Ив Коэн рассказал, что в его больнице проверили анализы, взятые у пациентов с симптомами гриппа еще до начала эпидемии. Пробы пациента с пневмонией, госпитализированного в период с 27 по 29 декабря, оказались COVID-положительными. До болезни пациент почти пять месяцев не покидал Францию.

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