Ученые рассказали о гигантских следах динозавров на потолке пещеры во Франции

Французские палеонтологи изучили гигантские следы динозавров, обнаруженные в 2015 году на потолке пещеры Кастельбук (департамент Лозер). Свои выводы они опубликовали в издании Journal of Vertebrate Peleontology.

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Ископаемые следы динозавров нашли на потолке пещеры Кастельбук (Castelbouc), в 500 метрах под поверхностью известнякового плато Кос-Межан (Causse Méjean) на юге Франции. Речь идет о травоядных ящероногих динозаврах (зауроподах), известных своей длинной шеей и огромными размерами. В карстовой пещере (к этому типу относится пещера Кастельбук) следы зауроподов обнаружили впервые, отмечают специалисты.

Их возраст оценивают в 166–168 миллионов лет. Таким образом, следы относятся к Батскому ярусу — одному из ярусов среднего отдела юрской системы. «Это важнейший, но еще малоизученный период в эволюции зауроподов», — объясняют ученые.

В пещере на юге Франции обнаружили три тропы динозавров. Вероятно, следы оставили три особи. Длина отпечатков достигает 1,25 м, что вносит их в число одних из самых крупных из обнаруженных следов динозавров в мире. Некоторые отпечатки отлично сохранились, до сих пор четко видны следы пальцев, подушечек пальцев и когтей.

Палеонтологи точно не знают, с каким видом имеют дело. Но предполагают, что следы могли оставить динозавры из клады Titanosauriformes. Эти гигантские четвероногие травоядные динозавры обитали на всех материках с юрского по меловой период. Но с такой формой следа ученые раньше не сталкивались. Поэтому они выделили новый ихнотаксон (вид отпечатка), названный Occitanopodus gandi в честь французской Окситании.

Но как следы могли оказаться на потолке пещеры? Палеонтологи изучили пещерные отложения, чтобы понять, в какой среде обитали зауроподы. Там нашлись окаменелости, ветки и зубы рыб. Выяснилось, что динозавры жили возле моря, на берегу лагуны, окаймленной хвойным лесом. Следы животные оставили на пляже. Они отпечатались в окаменелом песке. Со временем песчаник стал потолком пещеры, которая образовалась под бывшим пляжем. В итоге на потолке пещеры мы видим, так сказать, «обратные» следы в виде выпуклостей.

Как нашли следы?

Пещера Кастельбук давно и хорошо известна спелеологам. Но следы динозавров на ее потолке обнаружила только в 2015 году команда палеонтолога Жан-Давида Моро из Университета Бургундии Франш-Конте (Université Bourgogne Franche-Comté). Самые большие следы специалисты нашли в декабре прошлого года, сообщает телеканал France 3 Occitanie.

Несколько раз они спускались в пещеру для исследований, в которых участвовали специалисты Палеонтологической ассоциации высоких плато Лангедока (Association Paléontologique des Hauts Plateaux du Languedoc) и университета Бургундии Франш-Конте. В конце марта группа ученых опубликовала исследование в издании Journal of Vertebrate Peleontology.

Добираться до этой части пещеры сложно и опасно. Для этого нужно спуститься на 500 м под землю, около часа продвигаться по лабиринтам тесных ходов. Некоторые участки периодически затапливает, поэтому передвигаться можно только в период засухи. Но риск стоил свеч. «Это открытие демонстрирует большой потенциал поиска в глубоких карстовых пещерах, которые порой могут предложить большие и лучше сохранившиеся поверхности, чем наружные обнажения», — делают вывод палеонтологи.

Уже больше века в этом регионе находят следы ног динозавров (обычно это мелкие плотоядные виды). Но еще никогда здесь не находили отпечатков такого размера и такого типа. Жан-Давид Моро собирается продолжить опасные поиски.

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