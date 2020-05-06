«Цепные псы» коронавируса: во Франции журналисты заставили власть «сдаться»

Французские СМИ объявили правительству: не его дело отбирать для аудитории источники по борьбе с fake news.

Во Франции правительство создало сайт для просвещения граждан по вопросу коронавируса. Помогает ли от COVID-19 жавелевая вода? А сыр рокфор?* Находят ли нарушителей карантина при помощи показаний электрических счетчиков? На этот и другие вопросы регулярно отвечают французские СМИ. Правительство просто обустроило на своем сайте площадку DESINFOX CORONAVIRUS, и стало размещать на ней статьи, разоблачающие или подтверждающие разные слухи.В ответ журналисты объединились и потребовали, чтобы правительство немедленно закрыло свой сайт.

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На правительственном ресурсе DESINFOX CORONAVIRUS к утру 5 мая было размещено более ста материалов из пяти известных СМИ, которые ведут «антифейковые» рубрики. Но уже днем все исчезло, и вместо познавательной информации посетителей сайта стала встречать надпись «ОШИБКА 404… Страница не найдена».

Почему кабинет министров так быстро подчинился требованию СМИ? И что именно так возмутило самих журналистов?

Чего хотели «сторожевые псы демократии»

Официальный представитель правительства Франции Сибет Ндиай объявила о начале работы ресурса в четверг, 30 апреля. Пояснила: «Кризис #COVID19 способствует распространению #fakenews. Более, чем когда-либо, необходимо полагаться на надежные и проверенные источники. Вот почему сайт правительства отныне предлагает специально выделенное для этого пространство».

La crise du #COVID19 favorise la propagation de #fakenews. Plus que jamais, il est nécessaire de se fier à des sources d’informations sûres et vérifiées. C’est pourquoi le site du @gouvernementFR propose désormais un espace dédié. https://t.co/ZY8ddU8234 — Sibeth Ndiaye (@SibethNdiaye) April 30, 2020

На сайте за первые дни успели разместить статьи из Le Monde, Libération, AFP, Le Figaro и 20 Minutes. Это делалось без особых предпочтений по отношению к какому-либо СМИ, в достаточно хаотичном порядке (было несколько примеров, когда размещались статьи на одну и ту же тему из разных газет).

Если бы правительство доработало страницу, дополнило ее данными из других СМИ, систематизировало материалы по темам и ключевым словам, то подборка могла оказаться полезной для многих, кто ищет ответы на вопросы, связанные с санитарным кризисом.

Но эту инициативу сразу же стали критиковать журналисты, начиная с Лорана Жофрена, главного редактора газеты Libération, статьи которой составляли примерно треть от содержимого правительственной рубрики.

В субботу 2 мая, на брифинге после заседания Совета министров Сибет Ндиай вынуждена была оправдываться: «С самого начала кризиса правительство работает над тем, чтобы в реальном времени обеспечить всем гражданам доступ к максимально достоверной информации». Это тем более необходимо, так как «мы являемся свидетелями неслыханного распространения ложных сведений, (…) которые могут привести к тяжелым последствиям для здоровья».

В пример госпожа Ндиай привела сообщения о «предполагаемых методах лечения, которые могли бы победить коронавирус», — таких как «рекомендация глотать жавелевую воду для обеззараживания организма изнутри».

Чиновница подчеркнула: «правительство ни в коем случае не занимается (пристрастным) отбором статей, а публикует все «проверенные и надежные источники».

Сибет Ндиай, официальный представитель правительства Франции. RFI

Тем не менее, на следующий день, 3 мая, два профессиональных объединения — ассоциация журналистов (SDJ) и ассоциация редакторов (SDR), к которым присоединились более тридцати ведущих французских СМИ, опубликовали открытое письмо под заголовком «Государство не является арбитром информации».

В письме говорилось о том, что его авторы «самым решительным образом осуждают правительственную инициативу по воспроизведению на официальном сайте Республики (…) сборника статей, проштампованных как надежные». Авторы обращения напомнили: «Французская пресса независима от государства и политической власти». «Журналисты, как подчеркнул Европейский суд по правам человека, — «сторожевые псы демократии». Пресса должна выполнять роль «противовеса власти» и работать «под критическим оком своих читателей, слушателей и зрителей».

В стране, где свобода слова является основополагающей, правительство не должно играть роль арбитра, который «маркирует продукцию некоторых СМИ», отбирая их по своему усмотрению из большого спектра разнообразных изданий. Письмо заканчивается словами: «SDJ и SDR требуют, чтобы этот раздел был немедленно удален с сайта правительства».

Уже на следующий день Национальный профсоюз журналистов (SNJ) обратился в Госсовет — в порядке процедуры вынесения определений по неотложным вопросам. Интересы заявителей взялось представлять адвокатское бюро Вильяма Бурдона, известное своей правозащитной «направленностью». (Бурдон, к слову, является адвокатом братьев Навальных по иску к «Ив Роше»).

Заявители потребовали «удалить рублику „Désinfox“ с сайта правительства за покушение на свободу слова и дискриминацию». «По какому праву правительство позволяет себе решать, что является „хорошей“ или „плохой“ информацией?», — говорилось в заявлении.

Мало того, что инициатива власти является «ущемлением независимости прессы», так еще «как будто случайно», на государственном ресурсе «не содержится дискуссионной информации о том, что правительство плохо справляется с этим серьезным кризисом в области здравоохранения».

Уже на следующий лень правительство сдалось и выполнило требования прессы.

«Хочу отметить выдающуюся работу журналистов»

От имени кабмина об этом объявил в парламенте министр культуры Франк Риестер.

Après la tribune signée par de nombreuses rédactions ce week-end contre le site "désinfox" du gouvernement sur le #COVID19, @franckriester annonce "le retrait de cette page".#DirectAN #QAG #COVID19 pic.twitter.com/rEboPrxcUG — LCP (@LCP) May 5, 2020

«Сервис, предложенный пресс-службой правительства, был дополнительным — чтобы собрать на одной странице все ресурсы по борьбе с дезинформацией», — сказал министр, снова подчеркнув: у властей, «безусловно, не было такой цели» — специально выделять какие-либо источники. Добавил: «В то же время я понимаю волнение, вызванное этим сервисом в редакциях». Затем еще раз подчеркнул: государство «не отмечает знаком качества те или иные СМИ, и не направляет выбор французов к тем или иным медиа».

И в конце все-таки объявил о «капитуляции» кабинета министров: «В качестве министра культуры, гаранта свободы прессы, гаранта ее независимости, (…) я хочу вам объявить о том, что правительство приняло решение изъять эту страницу с сайта».

Перед тем, как покинуть трибуну, министр подчеркнул: «Хочу воспользоваться этой возможностью, чтобы отметить выдающуюся работу журналистов во время кризиса», и также то, как они, «несмотря на все сложности, информируют наших сограждан и эффективно борются с дезинформацией».

Справедливости ради

Таким образом, можно зафиксировать безоговорочную победу свободных французских СМИ в этом коротком «сражении» с правительством.

И отметить как минимум одну важную деталь: обвинение в том, что на сайте DESINFOX CORONAVIRUS не публиковались статьи, критикующие правительство, — не совсем справедливо.

Там был как минимум один такой материал, — созданный журналисткой francetvinfo. Она выяснила, «была ли преуменьшена эффективность масок» для защиты от коронавируса (во Франции власть критикуют за то, что она не обеспечила необходимые запасы материалов; критики говорят, что именно из-за нехватки масок делались заявления об их «ненужности»).

«Утверждать, что хирургическая маска неэффективна для защиты от вируса — было ошибкой. (…) Для доказательства мы раздобыли инструкцию Управления государственных больниц Парижа (APHP)…», — говорится в материале.

Автор назвала и виновницу ошибки: Сибет Ндиай, официальный представитель правительства.

*«Cпойлер» для тех, кто собрался пойти за жавелевой водой: несмотря на недавние заявления Дональда Трампа, отбеливатель не может «помочь», но может вас убить. Рокфор тоже не «лечит», — слух опровергла газета Le Monde.

А вот информация о том, что в Ницце мэрия планировала при помощи показаний электросчетчиков отслеживать, как люди соблюдают карантин — соответствует действительности, выяснила газета Libération. План не был реализован из-за несогласия энергетической компании. Но мэрия заявила, что «в случае чрезвычайной санитарной ситуации все возможно».​​​​​​​

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