60% открывших для себя удаленку французов хотят и дальше работать из дома

60% французов, начавшие работать из дома на карантине, хотят продолжить работу на удаленке и после 11 мая. Однако треть «удаленщиков» заявили об ухудшении своего психического и физического состояния в изоляции. Об этом свидетельствуют данные опроса компании CSA, специализирующейся на исследованиях рынка и опросах общественного мнения, для страховой компании Malakoff Humanis.

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По данным министерства труда, пять миллионов жителей Франции работают из дома на карантине. И если некоторым и раньше приходилось работать на удаленке, многие во Франции открыли для себя этот опыт только с началом эпидемии.

Согласно опросу, шестеро из десяти французов, открывших для себя работу на удаленке, попросят и дальше работать из дома — на регулярной основе или в отдельных случаях.

Хотя опыт этот разные люди оценивают по-разному. Около трети опрошенных признались, что за время карантина и работы из дома ухудшилось их психологическое и физическое состояние. Столько же респондентов (чуть менее 30%) говорят, что работа из дома усложнила их отношения с семьей, ухудшила качество сна и питания.

Примерно четверо «удаленщиков» из десяти не могут должным образом совместить работу и личную жизнь, оторваться от дел. Столько же опрошенных считают, что ухудшилась их «социальная связь» с коллегами и начальством: ее сложно поддерживать онлайн.

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