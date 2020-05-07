Власти парижского региона попросили работодателей разгрузить часы пик после карантина

Власти парижского региона Иль-де-Франс, профсоюзы и общественные организации в среду, 6 мая, подписали хартию, призванную ограничить число поездок на общественном транспорте в часы пик после снятия карантинных мер 11 мая. Согласно достигнутым договоренностям, предприятия позволят большей части сотрудников трудиться из дома, а также изменить часы работы для того, чтобы избежать перегруженности метро и автобусов.

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Как рассказала глава региона Иль-де-Франс Валери Пекресс, организации призвали после 11 мая позволить всем сотрудникам, переведенным на удаленную работу, продолжить ее. Через неделю 10% наемных работников переведут в офис, а через две недели — 20%. Для тех, кто будет вынужден приезжать на рабочее место, поменяют график: трудовой день для всех будет начинаться и заканчиваться в разное время.

Главная цель хартии, как рассказали власти региона — снизить пассажиропоток в общественном транспорте более чем в три раза по сравнению с периодом до начала карантина. В день транспортные операторы RATP и SNCF, которые осуществляют пассажирские перевозки в Иль-де-Франс, должны перевозить не больше 1,5 миллиона пассажиров, тогда как обычно эта цифра превышает пять миллионов.

Одна из мер, которая поможет регулировать пассажиропоток и не допустить давки — введение специальной справки от работодателя, которая позволит пассажирам ездить на общественном транспорте в определенное время. Их будут выписывать по аналогии с документами, необходимыми для перемещения по городу в период строгого карантина. Согласно задумке властей, без этого формуляра общественным транспортом воспользоваться не разрешат, тогда как поездки, к примеру, на машине или велосипеде ограничивать не будут. Как именно будет организован контроль, станет известно в ближайшие дни.

Ранее во Франции правительство сообщило о том, что после 11 мая ношение масок в общественном транспорте станет обязательным. Как заявил премьер-министр страны Эдуар Филипп, организаторы перевозок также должны будут следить за соблюдением необходимой дистанции между пассажирами. Сделать ношение маски обязательным в общественных местах власти отказались.

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