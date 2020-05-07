Во Франции полицейские получили до четырех лет тюрьмы за похищение беженца

В Марселе двоим полицейским назначили реальные тюремные сроки за похищение беженца во время контроля за соблюдением карантинных мер. По данным следствия, специальный отряд CRS жестко задержал оскорбившего их мужчину из Афганистана, а после избил его и бросил на пустыре в 30 километрах от города. Суд приговорил двух полицейских к четырем и полутора годам лишения свободы, а их коллегу — к 18 месяцам условно.

Реклама Читать далее

Жесткое задержание, которое произошло 4 мая в центре Марселя, попало на камеры видеонаблюдения. Во время проверки документов, необходимых для выхода из дома во время карантинных мер, полицейские попросили 27-летнего беженца из Афганистана, который находился во Франции на легальной основе, выйти из собственной машины. Затем мужчину прижали к двери полицейского фургона, надели на него наручники и увезли на пустырь в 30 километрах от центра города. Беженец утверждает, что там полицейские его избили и бросили. В протоколе же сотрудники правоохранительных органов указали, что доставили задержанного в участок.

Как рассказал на суде адвокат одного из полицейских, события длились 33 «сумасшедших» минуты. Почему полицейские не отвезли задержанного в участок, а оставили его вдалеке от города, они объяснить не смогли. «Я потерял контроль над собой. У нас в руках был этот парень, и мы не знали, что делать», — рассказал во время заседания обвиняемый Мишель Провензано.

Полицейские, приговоренные к реальным и условным срокам, больше не смогут работать в правоохранительных органах.

Правозащитники и журналисты неоднократно подчеркивали, что насилие со стороны стражей правопорядка является серьезной проблемой во Франции. Во время акций «желтых жилетов» протестующие обвиняли полицейский спецназ в применении излишней силы, а также неправомерном использовании опасных для здоровья спецсредств, в том числе резиновых пуль и гранат со слезоточивым газом. В декабре 2019 года полицейского, кинувшего кусок брусчатки в протестующих, приговорили к двум месяцам заключения условно, оставив его на службе.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться