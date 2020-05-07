«Карантин все обостряет»: французский политолог о протестах во время пандемии

Несмотря на жесткий карантин в связи с пандемией коронавируса, в ряде стран люди выходят на уличные акции, в том числе требуя прекратить режим самоизоляции. Протесты продолжаются также в форме одиночных пикетов или же переходят в виртуальное пространство. Об «анатомии протеста» во время карантина, об эффективности онлайн-акций и доверии к власти в контексте пандемии Русская службы RFI поговорила с доцентом университета Париж-Нантер, специалистом по политической социологии Анной Колен Лебедев.

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RFI: Во Франции и других странах люди по-разному переживают жесткий карантин. Кто-то терпеливо ждет его завершения, кто-то недоволен режимом самоизоляции или действиями властей, их методами борьбы против пандемии. В некоторых случаях это недовольство выливается в протесты: кто-то выходит на митинги с соблюдением социальной дистанции или ее нарушением, кто-то устраивает одиночные пикеты или виртуальную акцию. О чем свидетельствую эти протесты?

Анна Колен Лебедев: Наличие или нет протестов во время карантина зависит от двух факторов. Это защищенность гражданина в своем государстве, в первую очередь социально-экономическая защищенность. Второй фактор — наличие или отсутствие доверия к власти и возможность это выразить. Сочетание этих двух факторов создает разную конфигурацию. Мы видим, что в случае высокой социальной защищенности, например, когда государство предоставляет помощь безработным или же дает возможность работодателям продолжать выплачивать зарплату, как это происходит во Франции, общество намного легче принимает карантин. А в случае, когда гражданин вынужден сам выкарабкиваться из этой ситуации, принятие карантина намного сложнее, потому что не обеспечены базовые потребности гражданина. В этом случае протест может быть гораздо более резким и радикальным. Мы это видели, например, во Владикавказе. Я не буду говорить, что там был голодный бунт, потому что до этого мы еще не дошли, но это был очень базовый протест населения, которому нужно экономически выживать, а государство в контексте карантина ему не дает такой возможности .

Насколько эти протесты эффективны, учитывая то, что в контексте карантина люди находятся в самоизоляции? Каким образом им удается доносить свои протестные требования до тех, кто принимает решения?

Ситуация зависит от самоорганизации общества. Когда в обществе есть институты, которые способны выразить недоверие к власти, задать вопрос — и власть услышит, тогда виртуальный протест не нужен. В ряде стран протест транслируют политические партии, профсоюзы и др. А когда каналов связи с властью не так много, то тут либо остается уличный протест с риском для здоровья, либо протестная акция через интернет, например с публикацией видео. Эффективность зависит от способности властей услышать эти обращения. Например, в Ростове-на-Дону губернатор отреагировал на протесты и выразил желание изменить условия карантин.

Виртуальные акции возникают тогда, когда каналов связи с властью не так уж и много. Выйти на улицу нельзя: раньше было опасно из-за репрессий, а теперь и по санитарным причинам. В таком случае интернет играет важную роль. Сейчас интернет полезен и тем, что позволяет создавать сообщества, понять, насколько ты не один. Есть люди вокруг тебя, которые ощущают то же самое и готовы поддержать какой-то посыл. Ощутить себя частью сообщества — это важный процесс в социальной жизни человека. Когда в реальном мире сообщества такие, в которых не хочется участвовать, виртуальный мир позволяет это делать более гладко.

Почти два месяца назад в разных странах мира ввели меры жесткого карантина. Некоторые называют, например, «карантинными диссидентами» тех, кто устраивает акции против режима самоизоляции. Наблюдаете ли формирование в этом контексте каких-то новых сообществ, которые имеют определенное влияние?

Ничего политически значимого мы не видим. Нет объединения вокруг каких-то идей. Единственные идеи, вокруг которых пока что объединяются в мощные сообщества, это конспирологические идеи. Эта ситуация недостаточна для того, чтобы создать единое требование или единую идеологию. Каждый оказался наедине со своей проблемой. Хотя есть сообщества взаимной поддержки или же критики власти, но пока что я не вижу ни в одной стране, чтобы менялась политическая архитектура в результате протестных движений.

Недавно во Франции «желтые жилеты» выступили с новым обращением к президенту, а также призывом провести гражданские консультации о новой, более солидарной модели общества. В свою очередь политики в правящей партии говорили о том, что есть «Франция загородных резиденций» и «Франция социального жилья», подчеркивая разрыв между разными слоями общества. Есть ли угроза обострения противоречий и социального взрыва, учитывая то, что не все переживают одинаково этот карантин?

В странах, где ситуация была политически взрывоопасной до карантина, после его завершения, конечно, вероятность выше. Естественно, экономическая ситуация становится хуже. Население становится более уязвимым. Есть подводные течения, которые мы не видим, но мы видим снижение доходов, закрывающийся бизнес, безработицу, домашнее насилие, но глубинные тенденции увидим после выходы из карантина. Пока что для выражения этого недовольства и желания что-то изменить используются старые каналы. Коронавирус — номер один политической повестки, но он не является главным драйвом политических движений.

Интересно также понять психологию тех людей, которые не протестуют. Очевидно, что в связи с карантином недовольство возросло, но при этом ограничены возможности его выразить. Что можно сказать о том «молчаливом большинстве», которое переживает карантин с протестным настроением?

Отсутствие протеста настолько же интересно для анализа, как и сам протест. Почему мы не протестуем? Например, потому что боимся репрессий власти, штрафа, ареста…Есть люди, которые не протестуют из-за доверия к государству. То есть люди считают, что им сейчас плохо, но при этом думают, что власть говорит правду и, может быть, лучше не протестовать и следовать всем указаниям. Такая ситуация, например, в Швеции, где доверие к власти настолько высокое, что никто и не задается вопросом, слушаться власти или нет. Во Франции несколько другая ситуация, все критикуют, но считается, что есть базовая информация, которой можно доверять. Есть еще, скорее, постсоветский процесс, когда люди сидят дома, соблюдают карантин, потому что они не доверяют власти. То есть они считают, что власть скрывает и минимизирует масштабы эпидемии, поэтому на самом деле все должно быть еще хуже. Эти граждане закрываются, таким образом защищая себя от государства, которому не доверяют решение проблем. Мы всегда обращаем внимание на тех, кто выходит на улицы, публикует тексты, говорит громкие лозунги, но молчаливый гражданин — очень интересен для анализа и понимания того, что происходит в том или ином государстве.

В контексте самоизоляции анализировать этих «молчаливых» граждан стало особо интересно?

Карантин обостряет все ощущения человека в обществе. Вопросы, которые раньше стояли очень расплывчато, сейчас, я не побоюсь этого сказать, стали вопросами жизни и смерти. Все решения имеют более радикальные последствия.

Можно ли предполагать, что карантин обострит протестные движения в ближайшем будущем, учитывая тот факт, что многие страны переживают серьезные социальные и экономические трудности в связи с пандемией?

Тяжелые экономические периоды приводят к политическим пертрубациям, они будут разными на разных континентах и в зависимости от политического контекста, но несомненно, что политический контекст радикально изменится и продолжит меняться после карантина, поскольку сейчас мы не видим процессы, которые происходят, но в какой-то момент пройдет пандемия и мы поймем, насколько были оправданы действия власти в той или иной стране. Это может стать действительно дополнительным стимулом для протестных движений, а также изменить политическую конфигурацию, но тут предсказывать пока что не стоит.

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