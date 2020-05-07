Медики подтвердили первый случай COVID-19 во Франции 2 декабря

Первый подтвержденный случай новой коронавирусной инфекции во Франции относится ко 2 декабря прошлого года, сообщило в четверг, 7 мая, отделение радиологии больницы города Кольмар на востоке Франции. Под подозрением на COVID-19 там находятся еще два бывших пациента, которым КТ легких была сделана 16 и 17 ноября. На днях перепроверка ПЦР-тестов в больнице под Парижем выявила коронавирус у пациента, которого обследовали 27 декабря. До недавнего времени первые подтвержденные диагнозы COVID-19 датировались концом января этого года.

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7 мая отделение радиологии больницы имени Альберта Швейцера (Albert Schweitzer) в Кольмаре сообщило о том, что проводит специальное исследование для лучшего понимания распространения коронавирусной инфекции в регионе Гранд-Эст, ставшего одним из главных очагов эпидемии во Франции. Предварительные результаты работы уже позволили установить самый ранний случай COVID-19 во Франции, датированный 2 декабря.

Радиологи перепроверяют на признаки COVID-19 результаты компьютерной томографии грудной клетки, сделанной почти 2500 пациентам больницы за последние шесть месяцев, с 1 ноября 2019 года до 30 апреля 2020 года. Заведующий отделением Мишель Шмит пояснил Francetvinfo, что врачи ищут в снимках, сделанных сканером, «типичные изменения» легких, характерные для COVID-19 и не встречающиеся при других патологиях. Медик указал, что работа началась десять дней назад и дает лишь материал для дальнейшего большого эпидемиологического исследования и выявления цепочек заражения. Данные радиологии должны быть подтверждены тестированием подозрительных случаев. Врачи больницы уже начали сотрудничество с Национальным центром научных исследований CNRS.

В заявлении, размещенном на сайте больницы Кольмара, радиологи сообщают, что подозревают COVID-19 у двух пациентов, которым КТ грудной клетки была сделана 16 и 17 ноября. На возможную коронавирусную инфекцию указывают и снимки других пациентов, обследованных в конце ноября и в декабре.

Позже, в этот четверг, Мишель Шмит сообщил Francetvinfo, что с учетом «всех полученных данных» уже можно датировать первый диагноз COVID-19 в Кольмаре 2 декабря. Речь идет о 57-летнем мужчине, который неделю провел в больнице и выздоровел. То, что он перенес новую коронавирусную инфекцию, уже подтверждено лабораторным тестом, сказал заведующий отделением радиологии.

В минувшее воскресенье, 3 мая, заведующий отделениями скорой помощи в двух больницах под Парижем Ив Коэн сообщил о диагнозе COVID-19, который был задним числом подтвержден у пациента, которого обследовали 27 декабря. В возглавляемых Коэном отделениях больниц в Бобиньи и Бонди (северный пригородный департамент Сена-Сен-Дени) начали перепроверку на новый коронавирус всех ПЦР-тестов, сделанных пациентам на различные вирусы в конце прошлого года. COVID-19 был подтвержден у 43-летнего жителя Бобиньи Амируша Аммара. В конце декабря он был госпитализирован с диагнозом ОРВИ. Медики пытаются выяснить, где и как он мог заразиться новым коронавирусом. Пока известно лишь, что супруга Аммара работает в гипермаркете вблизи парижского аэропорта «Шарль-де-Голль». Через магазин проходит большой поток пассажиров международных рейсов.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 5 мая призвала страны проверить на COVID-19 анализы, взятые у пациентов с симптомами гриппа и пневмонии еще до начала эпидемии коронавируса.

До недавнего времени первые подтвержденные случая новой инфекции во Франции датировались 24 января, когда диагноз поставили трем пациентам в Париже и Бордо (двое вернулись из поездки в Китай). 14 февраля во Франции от последствий коронавирусной инфекции скончался 80-летний турист из КНР (это пока первый официально подтвержденный летальный исход заболевания на французской территории).

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