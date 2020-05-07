Немецкая журналистка обвинила экс-президента Франции в сексуальных домогательствах

Немецкая журналистка Анн-Катрин Штраке подала жалобу в прокуратуру Парижа на бывшего президента Франции 94-летнего Валери Жискар д’Эстена. Инцидент, по словам журналистки, произошел во время интервью в декабре 2018 года. О жалобе, которую Штраке подала еще 10 марта, в четверг, 7 мая, написали французская газета Le Monde и немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

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Как уверяет 37-летняя Анн-Катрин Штраке, инцидент произошел 18 декабря 2018 года в парижском бюро бывшего президента Французской республики на бульваре Сен-Жермен. Штраке вместе со своей съемочной группой приехала брать интервью у политика для немецкого государственного телеканалаWDR. Немецкие журналисты готовили сюжет к столетию Гельмута Шмидта, который был канцлером Германии во времена президентства Жискар д’Эстена во Франции.

В конце интервью Штраке попросила Жискар-д’Эстена о совместной фотографии съемочной группы с политиком. Во время фотографирования экс-президент приобнял журналистку и положил свою руку на ее ягодицы. В своей жалобе Штраке написала, что была «очень удивлена» и «попыталась убрать руку господина Жискар д’Эстена, но безуспешно». Первый снимок оказался плохого качества, и решено было сделать второй кадр. Во время повторного фотографирования, уверяет Штраке, все повторилось. «У меня было ощущение, что он настаивает», — вспоминает журналистка.

После фотосессии бывший президент захотел показать Анн-Катрин свои фотографии с разными мировыми лидерами. В этот раз Жискар д’Эстен снова трогал ее за ягодицы, уверяет журналистка. Чтобы выйти из ситуации, рассказывает Штраке, ее оператор переставил осветительные приборы и поставил стул между журналисткой и экс-президентом. На прощание, вспоминает журналистка, Жискар д’Эстен «поцеловал ее крепко в щеки» и пожелал на немецком «сладких снов».

Вернувшись в Кёльн, Анн-Катрин Штраке все рассказала своему руководству. Посчитав обвинения тяжелыми, дирекция телеканала решила привлечь адвокатский кабинет, чтобы записать свидетельства журналистки и оператора. Третий член съемочной группы — звукооператор — отказалась давать показания, не объяснив причин.

Записанные адвокатами 13 страниц показаний 23 мая 2019 года телеканал отправил Валери Жискар д’Эстену. «Госпожа Штраке крайне шокирована вашей агрессией […] Мы не потерпим, чтобы наши сотрудники сталкивались с такими ситуациями и надеемся, что такое поведение не повторится в их отношении никогда в будущем», — цитирует Le Monde письмо телеканала. Кабинет Жискар д’Эстен в ответ только подтвердил получение.

Журналисты Le Monde поинтересовались у Анн-Катрин Штраке, почему она решила подать заявление в прокуратуру спустя полтора года после описываемых событий. «Изначально я не думала подавать жалобу, к тому же у меня не было никакого представления, как работает французское правосудие», — объяснила Штраке. Но позже она узнала про движение #metoo и поменяла мнение. «Это движение мне показало, как важно обсуждать такие темы в обществе», — цитирует слова Штраке газета.

Журналисты Le Monde и Süddeutsche Zeitung также обратились за комментарием к Валери Жискар д’Эстену. На запрос СМИ глава кабинета политика Оливье Револь ответил, что экс-президент «ничего не помнит об этой встрече». «Если то, в чем его обвиняют было бы правдой, то он был бы очень опечален, но он ни о чем таком не помнит», — заявил представитель Жискар д’Эстена. Револь также отметил, что это первый случай подобных обвинений в адрес 94-летнего политика.

Валери Жискар д’Эстен был третьим президентом Пятой Республики. Он находился во главе государства с 1974 по 1981 год. В настоящее время он является членом Конституционного совета Франции.

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