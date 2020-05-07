Не все сразу: премьер-министр Франции подтвердил постепенное снятие карантина с 11 мая

Начиная с понедельника, 11 мая, Франция начнет выходить из карантина. Об этом в четверг, 7 мая, объявил премьер-министр Эдуар Филипп. Откроются непродовольственные магазины, парикмахерские. Однако передвижение внутри страны будет ограничено радиусом 100 км от места проживания, поездки в другие регионы и страны Евросоюза будут строго ограничены. Решение об открытии школ будут принимать муниципальные власти. Закрытыми останутся театры, кино, спортзалы, рестораны и кафе.

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«Красные» и «зеленые» регионы

Представляя вместе с премьер-министром детали постепенного смягчения ограничительных мер, министр здравоохранения Оливье Веран подтвердил объявленный ранее план разделить всю Францию на «зеленые» и «красные» регионы. Распределение по зонам происходило в зависимости от количества свободных мест в реанимациях и от числа выявленных случаев заражения коронавирусом. В красную зону попали четыре региона материковой Франции: столичный регион Иль-де-Франс, а также О-де-Франс на севере, Гранд-Эст и Бургундия – Франш-Конте — на востоке. Кроме того, в «красной зоне» оказался заморский регион Майотта в Индийском океане. Это единственный регион, где по-прежнему фиксируется рост числа зараженных коронавирусом, поэтому власти решили продлить режим карантина.

Не дальше 100 км от дома

На остальной территории Франции с понедельника будут сняты ограничения на выход из дома. Однако все поездки на расстояние больше 100 км от места постоянного проживания будут ограничены рабочей необходимостью или неотложными семейными обстоятельствами. Общественный транспорт будет работать в сокращенном режиме, объявила министр экологических преобразований Элизабет Борн. Движение городского транспорта будет восстановлено на уровне 50% от обычного трафика. Скоростные и межрегиональные поезда до конца месяца должны возобновить работу на 40% по сравнению с обычным расписанием.

Всех, кто может, власти просят остаться на удаленной работе, а работодателей просят изменить рабочие часы, чтобы избежать перегруженности общественного транспорта в часы пик. Для того, чтобы воспользоваться общественным транспортом в часы пик, потребуется специальная справка от работодателя или подтверждающие документы о других неотложных делах. В общественном транспорте вводится обязательное ношение защитных масок. Отсутствие маски или использование транспорта в час пик без веской причины может грозить штрафом в 135 евро. 20 тысяч полицейских и жандармов будут дополнительно привлечены для контроля за соблюдением правил в общественном транспорте.

Магазины, рестораны, школы и театры

11 мая откроются 400 тысяч предприятий, пообещал министр экономики Брюно Ле Мэр, в том числе все непродовольственные магазины, торговые центры, парикмахерские, книжные, магазины одежды. Закрытыми останутся крупные торговые центры в столичном регионе, а также бары, кафе, рестораны во всех регионах страны. Вопрос об их открытии будет решаться в начале июня.

Театры, кинотеатры, спортивные центры, крупные музеи останутся закрытыми как минимум до начала июня. Пляжи можно будет открыть только по просьбе мэров городов, которые смогут обеспечить необходимые условия безопасности и дистанцирования для посетителей.

Детские сады и начальные школы откроются 11 мая на всей территории Франции. Ученики средних классов — «коллежей» — останутся на удаленном обучении в «красных зонах», в «зеленых» — смогут вернуться в школу. Старшеклассники останутся дома во всей Франции как минимум до конца мая. Студенты вернутся в университеты не раньше сентября.

Начало новой жизни

«Это будет начало новой жизни, — заявил премьер-министр Эдуар Филипп, призвав каждого жителя страны к «дисциплине и ответственности». К особой бдительности премьер-министр призвал людей пожилого возраста и людей из групп риска, к которым относятся люди с излишним весом, люди, страдающие диабетом или другими хроническими заболеваниями. Никаких специальных запретов для них не будет, но им рекомендовано добровольно соблюдать строгие меры безопасности.

«Мы должны научиться жить с этим вирусом. Поскольку у нас нет ни вакцины, ни лекарств, ни иммунитета, то надо соблюдать меры безопасности — дистанцирование, правила гигиены», — подчеркнул глава правительства.

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