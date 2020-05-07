От последствий коронавируса во Франции за сутки скончались 178 человек

За последние сутки во Франции число скончавшихся от последствий коронавирусной инфекции составило 178 человек. Общее число жертв эпидемии достигло 25 987 человек. Об этом в четверг вечером, 7 мая, сообщает министерство здравоохранения.

Реклама Читать далее

Число пациентов с диагнозом Covid-19 во французских больницах составляет 23 208 человек, из них 728 пациентов были госпитализированы за последние сутки. Официально во Франции подтверждено 137 779 случаев заражения коронавирусом. В том числе более четырех тысяч новых случаев были выявлены за последние 24 часа.

По официальной статистике властей разных стран мира, общее число жертв пандемии коронавируса уже превысило 263 тысячи человек с декабря 2019 года. Как сообщает AFP, более 150 тысяч смертей приходится на Европу.

В абсолютных цифрах больше всего смертей зарегистрировано в США. По данным университета Джонса Хопкинса на 7 мая, от Covid-19 в стране скончались 73 095 человек, в том числи больше двух тысяч смертей зарегистрированы за последние сутки.

По количеству смертей в соотношении с численностью населения «лидером» является Бельгия, где на 100 тысяч жителей приходится 72 погибших. Однако в эту статистику власти включают не только подтвержденные случаи Covid-19, но и все смерти в больницах, домах престарелых или в домашних условиях, которые могут быть связаны с последствиями коронавирусной инфекции.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться