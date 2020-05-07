СССР навсегда: Как французские Sputnik и RT готовятся к 9 Мая

Традиционный парад Победы в Москве перенесли на осень. Однако 9 мая в виртуальном пространстве по прежнему остается инструментом государственной пропаганды;

Празднования 75-летия победы в Великой отечественной войне в России в этом году перенесены в связи с пандемией коронавируса. Несмотря на это, в виртуальном пространстве 9 Мая традиционно остается инструментом государственной пропаганды. В том числе во франкоязычных кремлевских СМИ — RT и Sputnik.

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Если зайти в твиттер-аккаунт посольства России во Франции, то можно увидеть, что интерес внешнеполитического ведомства в эти дни прикован к предстоящему 75-летию Дня Победы. Большинство публикаций по теме — ссылки на тексты французского сайта агентства Sputnik.

Victoire dans la Seconde Guerre mondiale: «Même sans cette aide matérielle américaine, l’URSS aurait gagné»: https://t.co/SK0wvjaT6c с помощью @sputnik_fr — Russie en France (@AmbRusFrance) May 2, 2020

Советские участники движения Сопротивления во Франции, граффити в память о Великой отечественной войне в российских городах, «Дорога жизни» в блокадном Ленинграде, интервью под заголовком «Даже без материальной помощи США СССР победил бы в войне», французская певица поет песню Булата Окуджавы «Нам нужна одна победа» — франкоязычная редакция Sputnik (агентство входит в МИА «Россия Сегодня») с середины апреля ведет специальную рубрику к 75-летию со дня победы.

Как отмечает в комментарии RFI французский исследователь из университета Париж-VIII Колен Жерар, который занимается анализом российской информационной стратегии во Франции, впервые рубрики, посвященные 9 Мая, появились у большинства языковых редакций Sputnik — вплоть до афганского сайта агентства. Исключение составили редакции почти всех бывших советских республик и немецкая редакция Sputnik.

«Несмотря на то, что большинство празднований 9 Мая были перенесены, Россия намерена воспользоваться 75-й годовщиной для того, чтобы напомнить миру о жертвенной роли СССР в победе над нацистской Германией», — говорит Колен Жерар.

Панегирик Советскому Союзу

Между текстами с традиционно присущей Sputnik анти-макроновской риторикой (президенту Макрону сложно носить маску, президента Макрона предупреждали о возможных рисках эпидемии, но он не послушал, президент Макрон катастрофически не справляется с кризисом в стране, почему президент Макрон такой загорелый во время карантина) теперь появляются тексты, прославляющие Советский Союз.

Так, например, 5 мая на Sputnik была опубликована заметка под названием: «Коммунисты из движения Сопротивления провозглашали, что умирают за свою французскую родину и за Советский Союз». В этом тексте журналист кремлевского агентства беседует с французским историком Анни Лакруа-Риз, которая объясняет, что весной 1945 года компартия Франции стала первой партией в стране благодаря победе СССР во Второй мировой войне.

По ее словам, эффект от победы СССР в войне оставался мобилизующим фактором для французских коммунистов до 1960-х годов, а развал Советского Союза стал «губительным», как для французского рабочего класса, так и для западных капиталистов. Вскользь Sputnik упоминает, что Анни Лакруа-Риз сохранила «интеллектуальную связь» с Россией и «называет себя марксисткой».

72-летняя Анни Лакруа-Риз известна во Франции в первую очередь своими просталинскими заявлениями, маргинальным положением в научном сообществе и активной политической позицией. Она — член отколовшегося от французской компартии марксистско-ленинского Центра коммунистического возрождения Франции (PRCF). Лакруа-Риз отрицает Голодомор. Эти события она называет «большим неурожаем, приведшим к строгому нормированию продовольствия, но не голодом и уж ни в коем случае не голодом, жертвами которого стали шесть миллионов человек». Она также выступала против показа в учебных целях французского документального фильма «Сталин, красный тиран», назвав его «антикоммунистической вульгатой».

Еще один пример — интервью Sputnik c французским специалистом по военной истории Лораном Энненжером (Laurent Henninger) под названием «Даже без материальной помощи США СССР победил бы в войне». Эксперт полагает, что Красная армия находила силы «благодаря достоинствам советской системы, у которой хоть и было много недостатков, но было одно необыкновенное достоинство — принцип планирования».

Он называет советскую теорию военного искусства «самой необыкновенной и продвинутой в XX веке», а военных теоретиков советской школы первоклассными специалистами — «в тысячу раз лучше немецких, французских или британских теоретиков». И объясняет, что роль СССР в победе была пересмотрена во время холодной войны из-за антикоммунистических и антисоветских настроений, царивших на Западе.

Лоран Энненжер — частый гость Sputnik и RT. В тексте RT, посвященном объединению французских евроскептиков и сторонников идей национального суверенитета, историк выступает против левых и правых идей, которые он называет «двумя сторонами одной буржуазной либеральной системы».

Борьба с «историческим ревизионизмом»

По словам Колена Жерара, материалы спецпроекта Sputnik можно разделить на три типа: «статьи, подчеркивающие роль СССР в победе в войне в то время, как Запад пытается эту роль преуменьшить; статьи об исторических подвигах Красной армии, в частности поддержка местных партизанских движений; наконец, публикации архивных фотографий знаменитых сражений (взятие Берлина, Ленинградская битва) и фотографий знаменитых советских вооружений».

В то же время, подчеркивает Жерар, если посмотреть на данные аналитической платформы CrowdTangle, этот контент не пользуется широкой популярностью в социальных сетях.

«Главным остается намерение России бороться с "историческим ревизионизмом" и навязать собственное видение войны — в то время, когда власти считают, что роль СССР в победе слишком часто минимизируется в Европе и США», — заключает эксперт.

На фоне публикаций Sputnik, спецпроект французской RT «Почта Победы» (часть общего проекта редакций RT), в котором французские читатели пишут письма российским ветеранам, выглядит гораздо скромней. Однако и здесь прослеживается та же воля, о которой выше говорит Колен Жерар. «Этой страницы не хватит, чтобы отблагодарить вас и ваш народ за героическую жертву, принесенную чтобы спасти мир от варварства», — пишет ветеранам Серж из Парижа. В письме он переводит на французский песню «День Победы».

Со спецпроектами RT и Sputnik очевидным образом контрастируют материалы «традиционных» французских СМИ. France Culture, например, посвятила большой документальный репортаж забытому эпизоду Второй мировой войны — советским лагерям на территории Франции, куда в 1944 году попали от 100 до 120 тысяч советских граждан: русских, украинцев, грузин, армян. Французские власти, заключившие договор с СССР о репатриации граждан, выдали их советским офицерам. Многие из них, вернувшись в СССР, были отправлены в сталинские лагеря.

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