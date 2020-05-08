Во Франции 8 мая скончалась участница движения Сопротивления Сесиль Роль-Танги

В день 75-летия Победы над нацистской Германией, в пятницу, 8 мая, не стало одной из героинь французского движения Сопротивления Сесиль Роль-Танги. Ей был 101 год. Она умерла дома, в окружении семьи и близких, сообщает газета L’Humanité.

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Сесиль родилась 10 апреля 1919 года в семье рабочих-коммунистов. В 1936 году в возрасте 17 лет она вступила в профсоюзное объединение «Всеобщая конфедерация труда», где и познакомилась со своим будущим мужем Анри Танги.

В 1937 году с разрешения Французской компартии Анри отправился добровольцем на Гражданскую войну в Испании, откуда вернулся спустя год с ранением и псевдонимом Роль — в честь погибшего боевого товарища.

В 1939 году Сесиль и Анри поженились. В том же году Анри мобилизовали на военный завод в Пиренеях. В 1940-м арестовали и депортировали в Освенцим отца Сесиль. Его заподозрили в попытке восстановления запрещенной нацистами Компартии. В том же году умерла дочь Сесиль и Анри, которой еще не было года.

«У меня больше ничего не осталось, — вспоминала позже Сесиль. — И я вступила в Сопротивление. Это мне помогло».

В Сопротивлении Сесиль стала дактилографисткой для набора агитационных листовок и статей. Когда в октябре 1940-го ее муж вернулся в Париж, она стала его тайным связным агентом. В 1941-м и 1943-м у них родились еще двое детей. В детской коляске вместе с младенцами Сесиль перевозила секретную корреспонденцию.

В ночь с 18 на 19 августа 1944 года именно она набирала трактат с призывом к парижанам поддержать вооруженное восстание. А 20 августа она присоединилась к своему мужу, который организовал командный пункт в подземном бункере под площадью Данфер-Рошро. Пять дней спустя, после тяжелых боев, парижане праздновали Освобождение.

Сесиль получила из рук генерала Де Голля Медаль Сопротивления. Анри был награжден Орденом Освобождения. Анри Роль-Танги умер в 2002 году. Его именем назван проспект в 14-м округе французской столицы. История Анри и Сесиль Роль-Танги упоминается в художественном фильме «Горит ли Париж?».

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