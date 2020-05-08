Главный урок Победы: как во Франции отметили 8 мая в условиях карантина

Во Франции праздник Победы 8 мая 1945 года в этот раз отметили, сохранив основные мероприятия, которые в условиях карантина прошли без участия публики. В эту пятницу президент Эмманюэль Макрон принял участие в традиционных памятных церемониях в Париже, а по всей стране прошло возложение венков к памятникам погибшим во Второй мировой войне. Французов призвали украсить окна и балконы в цвета французского триколора. В обращении к нации президент Макрон назвал главный урок победы, одержанной 75 лет назад над нацизмом.

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Следуя традиции, президент Франции утром 8 мая побывал на Елисейских полях, где возложил венок к памятнику Шарлю де Голлю, а затем принял участие в традиционной церемонии у Триумфальной арки. Эта церемония, которая проводится у Вечного огня и могилы Неизвестного солдата, в этот раз прошла без участия публики — ветеранов и школьников.

Памятник Шарлю де Голлю на Елисейских полях 8 мая 2020 REUTERS - POOL

Памятные торжества прошли в присутствии бывших президентов Николя Саркози и Франсуа Олланда, премьер-министра, министра обороны, спикеров обеих палат парламента, представителей военного командования во главе с начальником Генштаба и мэра Парижа. Церемония транслировалась в прямом телеэфире.

Во Франции отметили 8 мая в условиях карантина

Отдавая дань памяти лидеру «Свободной Франции» Шарлю де Голлю, Макрон пообщался со внуком генерала Ивом де Голлем.

Обращение президента: «не дать миру исчезнуть»

По случаю 8 мая президент Макрон опубликовал специальное обращение, в котором отметил, что в условиях пандемии и карантина сегодняшний день не похож на праздничный. «Сегодня мы не можем проводить многолюдные собрания у памятников в наших городах и на площадях наших деревень, чтобы вместе вспомнить нашу историю», — напомнил президент. Но, по его словам, Нацию сегодня объединяют общие мысли и общая память: «славная память о тех, кто рисковал своей жизнью, чтобы победить нацизм и отвоевать нашу свободу». 75 лет назад, благодаря их подвигу, «наш континент закрыл самую мрачную страницу своей истории — пяти лет ужаса, боли и страха».

Ив де Голль 8 мая 2020. REUTERS - POOL

Макрон напомнил, что Вторая мировая война началась для Франции в сентябре 1939 года. В своем обращении президент почтил память солдат, противостоявших нападению нацистских войск: «их мужество не должно быть забыто». Он вспомнил о тех, «кто не прекратил борьбу» и сражался в рядах «Свободной Франции» и движения Сопротивления, кто «не смирился с унижением нашей Нации и отречением от наших идеалов». «Этим героям Нация выражает свою непреходящую благодарность и вечную признательность».

Главным уроком победы над нацизмом Макрон назвал осознание «хрупкости наших жизней и наших цивилизаций». Человечество «с ужасом поняло, что способно само себя уничтожить и что отныне ему необходимо полностью переделать мир или хотя бы, по словам Камю, “не дать миру исчезнуть”».

Елисейские поля утром 8 мая 2020 REUTERS - POOL

«Сегодня мы, конечно, празднуем Победу 8 мая 1945 года, но также — и прежде всего — мир, который за ней последовал. И в этом наша самая великая Победа 8 мая. Самый прекрасный триумф. И наша общая борьба 75 лет спустя», — этими словами Макрон завершил свое торжественное обращение.

Строгие торжества

Перед 75-летней годовщиной окончания Второй мировой войны в Европе оборонное ведомство Франции сообщало, что в этом году в условиях пандемии и карантина памятные церемонии пройдут без участия публики. В административных центрах департаментов и французских городах префекты и мэры провели традиционное возложение цветов к памятникам погибшим во Второй мировой войне. Согласно действующим правилам, число участников церемоний не превышало 10 человек.

[#8mai] Compte-tenu de la situation exceptionnelle liée à l’état d’urgence sanitaire #COVID19 et aux mesures de #confinement, @gdarrieussecq indique que les cérémonies du 8 mai se dérouleront selon les modalités suivantes ⤵️ pic.twitter.com/Aj29A66VIJ — Ministère des Armées (@Armees_Gouv) April 20, 2020

Министерство обороны призвало всех французов 8 мая отметить праздник Победы, украсив дома сине-бело-красной символикой (цвета французского национального флага).

Накануне памятных торжеств 8 и 9 мая Эмманюэль Макрон провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путином. Первоначально французский президент намеревался побывать в Москве на юбилейных мероприятиях 9 мая, но из-за пандемии визит был отменен.

Праздник Победы во Франции: немного истории

8 мая является во Франции праздничным днем и носит официальное название праздника Победы 8 мая 1945 года. Годовщину окончания Второй мировой войны в Европе французы отмечают в день, когда лидеры союзников — президент США, премьер Великобритании и французский генерал Шарль де Голль — выступили с обращениями к согражданам, сообщив о безоговорочной капитуляции нацистской Германии.

Церемония у Триумфальной арки в Париже 8 мая 2020. REUTERS - CHARLES PLATIAU

Первый акт о капитуляции был подписан в ночь на 7 мая в ставке союзных войск во французском Реймсе. Он зафиксировал время прекращения боевых действий — 8 мая в 23 часа 1 минуту по среднеевропейскому времени (9 мая — по московскому времени). По настоянию Сталина под Берлином, в Карлсхорсте, прошла вторая церемония подписания акта о капитуляции, которая почти совпала по времени со вступлением документа в силу.

Праздничным, а также нерабочим днем 8 мая было во Франции далеко не всегда. Закон от 7 мая 1946 сперва зафиксировал памятные мероприятия по случаю годовщины капитуляции нацистов на первое после 8 мая воскресенье (если сам день 8 мая не является воскресным).

Президент Э.Макрон, экс-президенты Н.Саркози и Ф.Олланд, спикеры Сената и Нацсобрания Ж.Ларше и Р.Ферран, мэр Парижа А.Идальго 8 мая 2020 REUTERS - CHARLES PLATIAU

Праздничным и нерабочим днем 8 мая стало в 1953 году. В 1959 году день был объявлен рабочим. А в 1975 году президент Валери Жискар д’Эстен и вовсе отменил официальный праздник в рамках курса на франко-германское примирение.

В список официальных праздников и нерабочих дней день 8 мая снова включил президент Франсуа Миттеран законом от 2 октября 1981 года.

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