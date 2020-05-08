Министр высшего образования Франции: 10% студентов потеряли работу за период карантина

Во Франции 10% студентов потеряли работу за период карантина, введенного для сдерживания эпидемии коронавируса. Об этом в пятницу, 8 мая, рассказала в интервью газете Le Parisien министр высшего образования, исследований и инноваций Фредерик Видаль.

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По словам министра, около 20% студентов оказались без стабильного дохода, 40% получают помощь от государства. Во время выступления в Сенате 4 мая премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил о новом виде социальной помощи студентам. Он пообещал выплатить по 200 евро молодым людям в возрасте до 25 лет, находящимся в наиболее сложной финансовой ситуации. Премьер обосновал эту инициативу тем, что из-за карантина студенты лишились возможности питаться по льготным ценам в университетских кафетериях, а многие остались без дохода от подработок.

Комментируя эту меру в интервью, Фредерик Видаль уточнила, что претендовать на эту помощь могут студенты проходившие, по данным на 1 марта, оплачиваемые стажировки или имевшие постоянную занятость не менее 32 часов в неделю.

Эдуар Филипп заявлял, что помощь получат 800 тысяч человек. По словам Видаль, эта цифра ровно в два раза ниже — 400 тысяч.

Согласно плану поэтапного снятия санитарных ограничений с 11 мая, представленному правительством, университеты, в отличие от школ, работу не возобновят. Фредерик Видаль заявила, что новый учебный год в сфере высшего образования начнется без задержек в сентябре, однако преподавание будет «гибридным», то есть сочетающим как элементы очного, так и дистанционного обучения. «Мы попросили учебные заведения подготовить основные курсы для преподавания удаленно. Сейчас в вузах пытаются оценить, насколько это выполнимо», — заявила Видаль.

Коснулась она и возможности международных поездок и студенческих обменов. Министр полагает, что «следует быть осторожными и планировать поездки за пределы европейского пространства скорее на второй семестр, чем на первый», и то при условии, что в вузах-партнерах смогут гарантировать безопасность студентов.

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