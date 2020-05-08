«Наш гнев карантином не убьешь»: «желтые жилеты» во время пандемии

7 мая 2020 года исполнилось три года с момента прихода к власти во Франции Эмманюэля Макрона. Вскоре после его избрания в стране вспыхнул один из самых масштабных протестов последних лет — движение «желтых жилетов». Не успел протест утихнуть, как грянули беспрецедентные в послевоенной истории страны санитарный и экономический кризисы, которые вызывают в обществе рост неравенства и массовое недовольство. «Желтые жилеты» уже пообещали после карантина продолжить борьбу за более «солидарное общество».

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«После КОВИД-19: нет социальному неравенству»

В мае 2018 года жительница парижского региона Присцилла Людоски запустила на платформе change.org петицию с требованием снизить цены на топливо. Тогда никто и представить не мог, что инициатива этой продавщицы косметики окажется у истоков одного из самых масштабных во Франции протестных движений последних лет, о котором заговорит весь мир.

К осени эту петицию подписали более миллиона человек и вскоре сотни тысяч людей вышли на улицы французских городов. Акция автомобилистов переросла в масштабное движение под названием «желтые жилеты», требования которых расширились вплоть до призывов к отставке Эмманюэля Макрона. Беспрецедентная народная мобилизация, зачастую сопровождавшаяся беспорядками и столкновениями митингующих с полицией, вынудила власть пойти на уступки и организовать национальные дебаты с участием более полутора миллионов человек. Хоть три четверти французов были уверены, что общение власти с народом не разрешит кризис, протестное движение постепенно стихло.

Однако не прошло и года, как Францию охватила пандемия коронавируса. Беспрецедентный в современной истории санитарный кризис влечет за собой драматические последствия для экономики. Страна терпит многомиллиардные потери, а в обществе растет недовольство мерами власти по борьбе с пандемией.

В конце апреля активистка « желтых жилетов » Присцилла Людовски запустила новую петицию, в которой призвала снова провести общенародные дебаты, на этот раз о том, как в посткоронавирусном мире сделать общество более солидарным. В обращении к французскому президенту под названием «Нет социальному неравенству» автор текста утверждает, что правительство провалило некоторые аспекты урегулирования кризиса, и это напоминает о тех недостатках в государственном управлении, на которые ранее указывали «желтые жилеты». В петиции также подвергается критике чрезмерная зависимость Франции от иностранных государств, в особенности от Китая, пренебрежение фермерами и рабочими заводов, нехватка средств в сфере в здравоохранении, высокие цены на продукты первой необходимости и т.д.

Автор текста предлагает исправить эту ситуацию коллективным созданием новой модели общества, а также формированием Международного пакта против социального неравенства. Текст петиции состоит из десяти пунктов, в которых, в частности, требуется разработать сценарии по борьбе с пандемией, пересмотреть зависимость от Евросоюза, а также от других стран, лучше финансировать научные исследования, отменить налоги на товары первой необходимости, внедрить инструменты контроля за тем, как государство тратит деньги налогоплательщиков, а также изменить Конституцию.

Столкновение двух Франций, или «правительство — на карантин»?

За неделю до публикации этой петиции о социальном неравенстве высказался и председатель правящей партии «Вперед, Республика!» Станислас Герини. «Есть Франция загородных домов и Франция социального жилья, Франция 4G и Франция без мобильной связи, Франция на удаленке и страна тех, кто на передовой», — заявил политик в интервью журналу l’Obs, добавив, что государство не может допустить столкновения этих двух Франций. По его словам, необходимо ответить на «серьезный вызов примирения», чтобы избежать «жестокого конфликта».

Заявление политика вызвало неоднозначные реакции в обществе. Некоторые политологи отметили, что Станислас Герини пытается отвлечь внимание, противопоставляя одну Францию другой. Ведь в том, что находящиеся на «передовой санитарного фронта» оказались без масок, виноваты не те, кто работает на удаленке, а государство, которое вовремя не обеспечило их средствами защиты. Впрочем, очевидно, что с наступлением кризиса и объявлением Эмманюэля Макрона о начале санитарной «войны» страна разделилась на «фронт» и «тыл». Причем на «передовой» оказались в основном самые уязвимые в социальном плане граждане со скромным заработком: медсестры, кассиры, водители, курьеры, работники заводов и т.д.

Именно с этими «трудящимися фронта» отождествляют себя сегодня «желтые жилеты». Может быть, еще и потому, что лидерами этого протестного движения были как раз дальнобойщик Эрик Друэ или же безработный бывший водитель Максим Николь, а также многие представители медперсонала, фермеры, работники заводов, самозанятые и другие. О частичном совпадении «социального профиля» этих двух общественных групп в начале апреля на страницах Le Figaro написали социологи Клоэ Морэн и Жером Фурке, которые опирались на данные исследования Ifop о социологии протеста. По словам экспертов, «фронтовиков» сегодня намного больше, чем «желтых жилетов», поэтому рост общественного недовольства может привести к еще более масштабному протесту.

В свою очередь французские власти опасаются радикализации социального протеста после выхода из карантина. Об этом свидетельствуют конфиденциальные служебные отчеты центральной разведслужбы французской полиции SCRT, оказавшиеся в распоряжении некоторых СМИ. В социальных сетях, особенно среди крайне правых и крайне левых активистов, распространяются призывы выйти на акции под лозунгами «Полиция опаснее вируса», «Правительство —на карантин» и др.

А пока что условиях действующего запрета массовых собраний некоторые активисты проводят виртуальные акции в социальных сетях или же одиночные пикеты возле своих домов. Например, жительница юго-западной Франции, бывшая медсестра Кароль Бинуа-Фижель, которая сегодня занимается фермерством, не пропустила ни одной акции «желтых жилетов» и принимала участие во всех манифестациях против пенсионной реформы. Во время карантина она вывесила рядом со своей фермой, у дороги плакаты с надписью «Наш гнев карантином не убьешь».

В субботу, 1 мая, в ряде городов «желтые жилеты» вышли на протесты в масках и с соблюдением социальной дистанции. Некоторые левые активисты, например в городе Кале, призвали даже к кампании гражданского неповиновения. В Марселе 50 человек собрались перед зданием местной больницы выразить недовольство мерами, принятыми властями. Они осудили нехватку масок, антисептических гелей и тестов на коронавирус. Митинги в День труда прошли также в Париже, Лионе, Монпелье

До начала санитарного кризиса в последний раз «желтые жилеты» провели свой традиционный «субботник» 14 марта, за два дня до объявления в стране жесткого карантина, хотя уже тогда власти запретили мероприятия с участием более 100 человек.

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