Число жертв эпидемии коронавируса во Франции превысило 26 тысяч человек

За последние сутки от последствий коронавирусной инфекции во Франции скончались 243 человека. Общее число жертв эпидемии достигло 26 230 человек. Об этом в пятницу вечером, 8 мая, сообщило Главное управление здравоохранения Франции.

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Нагрузка на медицинские учреждения продолжает снижаться, говорится в коммюнике ведомства. Число тяжелобольных сократилось на 93 человека. В пятницу в реанимационных отделениях Франции остаются 2868 пациентов с COVID-19.

В Италии в пятницу, 8 мая, число жертв эпидемии превысило 30 тысяч человек. За сутки в стране скончались 274 больных COVID-19. По общему числу погибших от последствий коронавирусной инфекции Италия находится на втором месте в Европе после Великобритании, где зарегистрирован 31 241 смертельный случай.

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