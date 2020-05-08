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Число жертв эпидемии коронавируса во Франции превысило 26 тысяч человек

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Число жертв эпидемии коронавируса во Франции превысило 26 тысяч человек
Число жертв эпидемии коронавируса во Франции превысило 26 тысяч человек REUTERS - Gonzalo Fuentes
RFI

За последние сутки от последствий коронавирусной инфекции во Франции скончались 243 человека. Общее число жертв эпидемии достигло 26 230 человек. Об этом в пятницу вечером, 8 мая, сообщило Главное управление здравоохранения Франции.

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Нагрузка на медицинские учреждения продолжает снижаться, говорится в коммюнике ведомства. Число тяжелобольных сократилось на 93 человека. В пятницу в реанимационных отделениях Франции остаются 2868 пациентов с COVID-19.

В Италии в пятницу, 8 мая, число жертв эпидемии превысило 30 тысяч человек. За сутки в стране скончались 274 больных COVID-19. По общему числу погибших от последствий коронавирусной инфекции Италия находится на втором месте в Европе после Великобритании, где зарегистрирован 31 241 смертельный случай.

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