Число жертв эпидемии коронавируса во Франции превысило 26 тысяч человек
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За последние сутки от последствий коронавирусной инфекции во Франции скончались 243 человека. Общее число жертв эпидемии достигло 26 230 человек. Об этом в пятницу вечером, 8 мая, сообщило Главное управление здравоохранения Франции.
Нагрузка на медицинские учреждения продолжает снижаться, говорится в коммюнике ведомства. Число тяжелобольных сократилось на 93 человека. В пятницу в реанимационных отделениях Франции остаются 2868 пациентов с COVID-19.
В Италии в пятницу, 8 мая, число жертв эпидемии превысило 30 тысяч человек. За сутки в стране скончались 274 больных COVID-19. По общему числу погибших от последствий коронавирусной инфекции Италия находится на втором месте в Европе после Великобритании, где зарегистрирован 31 241 смертельный случай.
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