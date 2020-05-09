Билеты на пригородные поезда во Франции начнут продавать по талонам

Билеты на пригородные поезда между Парижем и Лиллем во Франции с 11 мая можно будет купить только по специальным бесплатным талонам, которые необходимо заранее забронировать на сайте железнодорожной компании SNCF. Как заявили представители перевозчика и властей региона О-де-Франс, на такую меру они пошли для того, чтобы снизить число поездок и не допустить распространение коронавируса.

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«Талонов не хватит на всех», — предупредил в интервью радиостанции Europe 1 заместитель главы региона по вопросам транспорта Франк Дерсен. «Это обременительная система, но к ней придется привыкнуть. Люди должны принять, что не смогут пользоваться поездами так, как раньше», — рассказал он. Новая мера затронет в том числе пассажиров, которые купили проездной и ранее могли без ограничений пользоваться системой пригородных поездов.

Как уточнили власти, пока что ограничение затронет только электрички между Парижем и Лиллем. Получить купон, который можно будет забронировать за три дня до поездки, должны будут и те, кто перемещается между промежуточными станциями линии.

Билеты на скоростные поезда между городами будут продаваться свободно, однако и там мест будет меньше, чем обычно. Железнодорожная компания SNCF приняла решение оставлять свободными кресла между пассажирами. В пригородных поездах на 30 тысяч сидений, которые нельзя будет занимать, наклеят специальные стикеры.

Напомним, во время действия карантинных мер во Франции ходили около 10% поездов от обычного трафика. С 11 мая SNCF обеспечит движение почти половины пригородных электричек и 20% скоростных экспрессов TGV. Полностью работа железных дорог восстановится в июне.

С начала карантина SNCF потеряла по меньшей мере два миллиарда евро.

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