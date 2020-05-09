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Во Франции за сутки от COVID-19 скончались 80 человек

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Медицинский персонал в больнице, принимающей пациентов с коронавирусной инфекций, под Парижем
Медицинский персонал в больнице, принимающей пациентов с коронавирусной инфекций, под Парижем REUTERS - BENOIT TESSIER
RFI

Во Франции за последние 24 часа от последствий коронавирусной инфекции скончались 80 человек. Как сообщили в субботу, 9 мая, санитарные власти страны, это самый низкий рост числа смертей за сутки с 20 марта. 

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В домах престарелых за сутки от COVID-19 умерли четыре человека.

«Эпидемия во Франции все еще продолжается, вирус активно распространяется во многих зонах на территории страны», — предупреждает Главное управление здравоохранения в коммюнике. Всего с начала эпидемии от последствий коронавируса во Франции скончались 26 310 человек.

По данным министерства здравоохранения, в реанимации находятся 2812 человек с тяжелой формой коронавирусной инфекции — на 56 меньше, чем накануне. В больницах лежат более 22 500 человек с диагнозом COVID-19.

Ранее в субботу агентство France-Presse сообщило, что в мире выявили почти четыре миллиона случаев коронавируса. Не менее 275 тысяч зараженных погибли от COVID-19.

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