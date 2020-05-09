В Париже 11 мая откроют для прогулок набережные и Марсово поле

В Париже после снятия карантинных мер в понедельник, 11 мая, вновь можно будет гулять по набережным, Марсовому полю, эспланаде у Дома инвалидов, а также Венсенскому и Булонскому лесам. Соответствующее решение принял префект полиции французской столицы Дидье Лальман. При этом парижский регион Иль-де-Франс по-прежнему остается в «красной» зоне, поэтому парки и сады будут недоступны для горожан.

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В Париже часть общественных пространств, в том числе набережные, Марсово поле и парки, закрыли после введения карантинных мер 17 марта. За нахождение и занятие спортом в этих местах полиция могла выписать штраф в размере от 135 евро даже в случае, если оно находилось менее чем в километре от дома.

11 мая во Франции снимут часть ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Выходить из дома без уважительной причины разрешат всем жителям Франции, тогда как парки и сады откроют только в «зеленых» регионах. В них вирус больше не распространяется активно, а в реанимациях достаточно свободных коек. Парижский регион и восток Франции отнесли к «красной» зоне, однако префектам позволили выборочно отменить запреты и открыть часть зеленых пространств.

Afin de limiter la propagation du #COVID19, plusieurs secteurs avaient été interdits d'accès. Le préfet de Police a décidé de rendre ces zones à nouveau accessibles à partir du 11 mai :

✅Bois de Vincennes et de Boulogne

✅Champ-de-Mars et Invalides

✅Voies sur berges — Préfecture de Police (@prefpolice) May 9, 2020

Заниматься бегом с 11 мая в Париже можно будет без ограничений по времени — ранее делать это было разрешено только до 10 утра или после семи вечера. Вновь возобновят работы рынки в XIV, XVII и XVIII округах.

Большая часть запретов продолжит действовать и после 11 мая. Торговые центры площадью более 40 тысяч квадратных метров не смогут открыться «до соответствующего решения» властей. Останутся закрытыми также спортивные залы, кинотеатры и крупные музеи.

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