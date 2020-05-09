Парламент Франции принял закон о продлении режима санитарной ЧС

Национальное собрание Франции в субботу, 9 мая, в окончательном чтении приняло закон, продлевающий режим чрезвычайной санитарной ситуации до 10 июля. Документ, который оставляет в силе введенные два месяца назад специальные меры, ограничивает уголовную ответственность должностных лиц за решения, связанные с борьбой с эпидемией. Кроме того, данные о том, с кем контактировали зараженные коронавирусом, разрешат хранить только три месяца.

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О продлении режима чрезвычайной санитарной ситуации на два месяца до 24 июля правительство Франции объявило 2 мая, внеся соответствующий проект закона в парламент. Как заявил министр здравоохранения страны Оливье Веран, резкая отмена специальных мер могла привести к новой волне эпидемии. В итоговом документе члены парламента сократили этот срок на две недели.

Депутаты Национального собрания попытались внести ряд поправок в законопроект, представленный правительством. В частности, парламентарии предложили запретить банкам штрафовать за просрочки платежей клиентов, оказавшихся в тяжелом финансовом положении, однако эта инициатива не набрала необходимое число голосов. Отклонили в Национальном собрании также «поправку влюбленных», которая должна была разрешить парам, не состоящим в официальных отношениях и находящихся на расстоянии более чем ста километров друг от друга, увидеться вопреки запретам на дальние перемещения.

Главным объектом споров между сенаторами и депутатами Национального собрания стала уголовная ответственность за решения, принятые во время эпидемии COVID-19. По мнению представителей верхней палаты парламента, мэры французских коммун не должны быть наказаны в случае, если в школах, открытых с их согласия после 11 мая, преподаватели или ученики заразятся коронавирусом. После многочасовых споров сенаторы и депутаты пришли к компромиссу и указали в тексте закона, что при привлечении к ответственности лиц, принимавших решения во время пандемии, в расчет должны браться их «компетенции и полномочия», а также средства, которыми они располагали.

Кроме того, депутаты одобрили создание специальной базы данных, которая позволит отслеживать контакты больных COVID-19 и помещать лиц, которые могли заразиться коронавирусом, на карантин. Хранить данные в ней можно будет только три месяца.

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