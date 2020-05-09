Air France будет измерять температуру пассажиров перед посадкой

На рейсах авиакомпании Air France с 11 мая будет измерять температуру пассажиров перед посадкой в самолет из-за эпидемии коронавируса. Если она будет превышать 38 градусов, в доступе на борт откажут. Как сообщается в пресс-релизе перевозчика, в этом случае перелет можно будет осуществить в другой день без дополнительных сборов.

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В авиакомпании рассказали, что начнут измерять температуру у путешественников «поэтапно» с 11 мая. Для этого будут использовать инфракрасные бесконтактные термометры.

Ранее Air France уже объявила о мерах, направленных на борьбу с распространением коронавируса. Ношение масок в салоне станет обязательным, а питание на борту прекратили раздавать еще с момента начала эпидемии во Франции. Согласно сообщению перевозчика, внутри самолетов установлены воздушные фильтры HEPA, «идентичные тем, что используются в операционных». По данным авиакомпании, они могут улавливать в том числе вирусы из семейства коронавирусов.

Национальный французский перевозчик пообещал рассаживать пассажиров так, чтобы обеспечивать соблюдение социальной дистанции «каждый раз, когда представится такая возможность». На всех рейсах к такой мере прибегать не будут: Air France продолжает продавать билеты на все доступные места в салоне. Так же поступают и другие авиакомпании, а в Ryanair заявили, что не возобновят перелеты в случае, если их обяжут оставлять пустыми часть кресел.

Ранее в Air France заявили о потере более чем 1,8 миллиардов евро из-за пандемии коронавируса и ограничения перевозок. Во время действия карантинных мер на земле находились до 90% самолетов перевозчика. На спасение авиакомпании правительство Франции потратит до девяти миллиардов евро.

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