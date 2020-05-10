Вместо фестиваля: в Каннах эскорт полиции проводил по набережной Круазет кабана

Обычно в это время года в Каннах проходят последние приготовления к фестивалю.

В Каннах, на знаменитой набережной Круазет, где в это время привыкли готовиться к встрече звезд кино, в ночь с субботы на воскресенье, 10 мая, любительские камеры засняли дикого кабана. Глава муниципальной полиции города отметил в интервью AFP, что никогда прежде не видел подобного в Каннах. Сотрудники правопорядка вынуждены были сопровождать гуляющего.

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О новой «старлетке» — молодом кабане — сегодня написали десятки французских СМИ: от региональной газеты Nice Matin до «общенациональной» Le Figaro.

Мэр города Давид Лиснар опубликовал фотографии животного, сопроводив их уточнением, что это «не легенда», а факт из полицейского рапорта за прошедшую ночь.

Телеканал France 3 выдал в эфир любительскую запись прогулки.

Как сообщил AFP директор муниципальной полиции Канн Ив Даро, «инцидент» произошел около двух часов ночи. Полицейский патруль, заметив кабана, «терпеливо сопровождал» его по набережной, пока тот совершал променад мимо витрин дорогих магазинов и пятизвездочных отелей.

«Даже если город и пуст ночью», «наша цель состояла в том, чтобы исключить возможность дорожного происшествия», — подчеркнул Даро.

После прогулки по знаменитой набережной кабан поднялся в расположенный на холме на западе города лесной массив.

Как отмечает издание 20 minutes, «смелость» каннского кабана может объясняться тем, что в городе вот уже почти месяц действует комендантский час. С 22 часов до 5 утра людям запрещено выходить на улицу.

К слову, обычно в это время года на набережной Круазет чрезвычайно оживленно: идут последние приготовления к фестивалю. В этом году 73-й Каннский кинофестиваль должен был пройти с 12 по 23 мая, но был отменен из-за эпидемии коронавируса.

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