Вместо фестиваля: в Каннах эскорт полиции проводил по набережной Круазет кабана
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В Каннах, на знаменитой набережной Круазет, где в это время привыкли готовиться к встрече звезд кино, в ночь с субботы на воскресенье, 10 мая, любительские камеры засняли дикого кабана. Глава муниципальной полиции города отметил в интервью AFP, что никогда прежде не видел подобного в Каннах. Сотрудники правопорядка вынуждены были сопровождать гуляющего.
О новой «старлетке» — молодом кабане — сегодня написали десятки французских СМИ: от региональной газеты Nice Matin до «общенациональной» Le Figaro.
Мэр города Давид Лиснар опубликовал фотографии животного, сопроводив их уточнением, что это «не легенда», а факт из полицейского рапорта за прошедшую ночь.
Телеканал France 3 выдал в эфир любительскую запись прогулки.
«Даже если город и пуст ночью», «наша цель состояла в том, чтобы исключить возможность дорожного происшествия», — подчеркнул Даро.
После прогулки по знаменитой набережной кабан поднялся в расположенный на холме на западе города лесной массив.
Как отмечает издание 20 minutes, «смелость» каннского кабана может объясняться тем, что в городе вот уже почти месяц действует комендантский час. С 22 часов до 5 утра людям запрещено выходить на улицу.
К слову, обычно в это время года на набережной Круазет чрезвычайно оживленно: идут последние приготовления к фестивалю. В этом году 73-й Каннский кинофестиваль должен был пройти с 12 по 23 мая, но был отменен из-за эпидемии коронавируса.
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