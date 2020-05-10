Во Франции за сутки зарегистрировано самое низкое число смертей от коронавируса.

За последние сутки от Covid-19 скончалось 70 человек. Такие данные передает в воскресенье, 10 мая, министерство здравоохранения Франции. С 11 мая в стране отменяются карантинные меры.

Реклама Читать далее

С начала эпидемии в стране от коронавируса скончалось 26 380 человек, из них 16 642 в больницах и 9 738 в домах для престарелых и специальных медицинских учреждениях.

В больницах страны находятся 22 569 человек, это на 45 человек меньше, чем накануне. В реанимации к воскресенью стало на 36 пациентов меньше, то есть всего 2 776 пациентов в тяжелом состоянии.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться