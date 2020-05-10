В парижском регионе 10 мая объявлен высокий уровень погодной опасности

Высокий уровень метеоопасности введен в Париже и во всем регионе Иль-де-Франс.

В воскресенье, 10 мая служба Météo France объявила во всех 8 департаментах парижского региона, включая Париж, оранжевый уровень метеорологической опасности.

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Оранжевый, т. е. предпоследний уровень погодной опасности, введен в столичном регионе Иль-де-Франс, а также в нескольких департаментах в центре и на юго-западе страны, из-за сильных дождей.

Телеканал BFMTV отметил, со ссылкой на метеорологов, что количество осадков, которое выпадет за два дня — 9 и 10 мая, а также протяженность территории, на которой из-за этого объявлена высокая опасность, является «исключительным событием». В некоторых местах количество осадков «может приблизиться к наивысшим столетним значениям».

Служба Météo France предлагает следить за развитием ситуации на своей специальной странице.

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