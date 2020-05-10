Опрос перед окончанием карантина: 95% французов доверяют врачам

Большинство французов доверяют своим врачам и благодарны за их работу во время кризиса. На фото: сотрудники больницы города Ван (Бретань).

В воскресенье, 10 мая, накануне начала выхода Франции из режима «коронавирусной изоляции», газета LeParisien опубликовала данные социологического опроса, демонстрирующие высочайший уровень доверия граждан к медикам и достаточно низкий – по отношению к власти.

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Согласно данным опроса, уровень доверия медицинским работникам и структурам во Франции почти абсолютный – доверяют врачам 95%, фармацевтам 92%, больницам 94%. При этом уровень доверия правительству составляет 33%, СМИ – 30%, соцсетям – 16%.

Почти две трети французов высказались за постепенное снятие карантина – 65% полагают, что такой сценарий лучше, чем быстрое возвращение к «прежней жизни».

53% больше боятся того, что они сами или их близкие заболеют COVID-19, а для 47% главное «коронавирусное опасение» – негативные последствия экономического кризиса, который наступит в результате эпидемии.

Меры санитарной изоляции во Франции начнут снимать с понедельника, 11 мая. Карантин был введен на всей территории страны 17 марта.

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