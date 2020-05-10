«Разрушив эту систему, мы стали тем, кем являемся сейчас»: во Франции отметили день отмены рабства

Во Франции 10 мая отмечают день памяти жертв рабства и упразднения работорговли и рабовладения. Из-за пандемии коронавируса церемония в Люксембургском саду Парижа с участием премьер-министра Эдуара Филиппа прошла в усеченном составе. Президент Эмманюэль Макрон ко дню отмены рабства опубликовал обращение. «Осудив и разрушив эту систему, мы стали тем, кем являемся сейчас: страной прав человека, единой и неделимой Республикой, черпающей силы из своего разнообразия», — написал президент.

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Во Франции день отмены рабства отмечают с 2006 года. Дата 10 мая не связана собственно с отменой рабства. Окончательно рабовладение и работорговлю во Франции запретили декретом от 27 апреля 1848 года. 10 мая 2001 года во Франции приняли «Закон Тобиры», признающий рабовладение и работорговлю преступлениями против человечности. Мемориальный закон был принят по инициативе бывшего депутата Национального собрания от Французской Гвианы, экс-министра юстиции Кристиан Тобиры и получил ее имя.

Из-за пандемии коронавируса церемония Люксембургском саду в Париже состоялась в урезанном составе. В ней приняли участие премьер-министр Эдуар Филипп, спикер Сената Жерар Ларше, министр заморских территорий Анник Жирарден, мэр Парижа Анн Идальго и директор открытого в 2019 году Фонда памяти о рабстве Доминик Таффен.

10 мая президент Франции Эмманюэль Макрон опубликовал специальное обращение, где подчеркнул, что день отмены рабства отмечается, чтобы Франция никогда не забывала об этих страницах своей истории. «Этот день напоминает нам о варварстве работорговли и колониального рабовладения, об этом преступлении против человечности, которое длилось веками. Но он также напоминает нам о том, что, осудив и разрушив эту систему, мы стали тем, кем являемся сейчас: страной прав человека, единой и неделимой Республикой, черпающей силы из своего разнообразия», — написал президент.

Ce 10 mai, souvenons-nous de tous les héros de la liberté qui se sont dressés contre l’esclavage et ont conquis son abolition, par la République, en 1848. Leur exemple, toujours, nous oblige. Publiée par Emmanuel Macron sur Dimanche 10 mai 2020

Он напомнил об условиях пандемии и карантина, в которых в этом году отмечает день упразднения рабства, и о «тысячах семей, разделенных океанами». «Но мы встретимся снова. Сначала мы встретимся в Люксембургском саду, а вскоре у мемориала в саду Тюильри. Мы встретимся снова, потому что нынешнее испытание не разлучило, а сблизило и сплотило нас», — отметил Эмманюэль Макрон.

В 2021 году в парижском саду Тюильри планируется открыть мемориал в память о жертвах рабства. Как отмечал Эмманюэль Макрон, мемориал будет расположен между бывшим королевским дворцом Тюильри, где заседал Национальный Конвент, проголосовавший за первый декрет об отмене рабства 4 февраля 1794 года (после этого во Франции рабство было восстановлено), и дворцом Морского министерства, где был подписан второй и окончательный декрет о запрете рабства 27 апреля 1848 года.

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