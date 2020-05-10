Роллан Гаррос может состояться осенью без зрителей на трибунах

Philippe-Chatrier, главный корт Ролан Гаррос, накрыли крышей и теперь впервые в истории турнир не будет всецело зависеть от погодных условий. Впрочем, пока он зависит от эпидемиологической ситуации.

Знаменитый турнир Ролан Гаррос, чье проведение из-за коронавируса ранее уже было перенесено на сентябрь-октябрь, может в итоге пройти при пустых трибунах. Об этом заявил президент Французской федерации тенниса (FFT) Бернар Джудиселли.

Реклама Читать далее

В интервью газете Le journal du Dimanche президент FFT также отметил, что начало турнира, который по предварительным планам должен пройти с 20 сентября по 4 октября, может быть перенесено еще на неделю.

Джудиселли отметил: «20 или 27 сентября — большой разницы нет», с учетом того, что турнир, который традиционно проводится с конца мая по первую декаду июня, уже и так пришлось «сдвинуть».

В случае неблагоприятной санитарной ситуации лучше провести соревнования при пустых трибунах, чем не проводить вовсе: таким образом будет потеряна часть прибыли, но сохранятся заработки от рекламы и продажи прав на трансляцию, что «немаловажно», напомнил глава Французской федерации тенниса.

Ранее, 7 мая, федерация уже объявила, что вернет деньги всем, кто уже купил билеты на «майско—июньский» Ролан-Гаррос.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться