Во Франции начали снимать карантин

В понедельник, 11 мая, во Франции начали постепенно смягчать режим изоляции, введенный для борьбы с эпидемией COVID-19. В стране первые школы возобновили работу, вновь открылись ранее закрытые магазины, а также парикмахерские, небольшие музеи и библиотеки. Многие работники вернулись на свои предприятия. При этом министр здравоохранения Франции Оливье Веран напомнил, что нельзя исключать повторного введения карантинных мер, если санитарная обстановка вновь ухудшится.

Реклама Читать далее

После снятия карантина французы могут свободно перемещаться в радиусе 100 км от места жительства. В случае проверки им достаточно предъявить документ, подтверждающий их место жительства. Для более дальних поездок необходимо иметь серьезную причину. Таким поводом, к примеру, может быть посещение родственника, входящего в наиболее уязвимую категорию населения, или рабочая командировка.

С 11 мая введено обязательное ношение масок в общественном транспорте и на территории вокзалов. Железнодорожная компания SNCF рекомендует пассажирам пользоваться собственными дезинфицирующими средствами. Сообщается, что SNCF выделила более 3 тысяч человек для уборки и санитарной обработки вокзальных помещений. Ранее отмечалось, что с понедельника движение поездов начнет постепенно восстанавливаться, однако о «докарантинных» объемах перевозок говорить рано — с 11 мая будет организовано движение чуть более половины пригородных поездов и около четверти скоростных.

Постепенно наращивают объемы перевозок и местные транспортные сети. К примеру, в Париже лишь 60 станций метро из 302 остаются закрытыми. Сообщается, что сотрудники метрополитена с баллонами дезинфицирующего средства встречают пассажиров на входах на станции. На 13-й линии, связывающей Париж с северными пригородами, установили специальные дозаторы геля — чтобы продезинфицировать руки, нужно просто наступить на рычаг внизу дозатора.

Чтобы воспользоваться транспортом в периоды с 6:30—9:30 и с 16:00—19:00, пассажиры должны предоставить особую справку. Предполагается, что работодатель пассажира должен заполнить формуляр и тем самым подтвердить, что его сотрудник должен совершать поездку именно в это время. Так власти хотят регулировать пассажиропоток в часы пик и по возможности обеспечивать безопасную социальную дистанцию.

По-прежнему под запретом остаются многолюдные мероприятия. В МВД Франции предполагают, что их можно будет возобновить не раньше сентября. При условии соблюдения всех барьерных жестов, можно собираться группами до 10 человек.

Возобновили работу некоторые школы. Учителя обязаны носить защитные маски, школьники пользуются строго индивидуальными наборами канцелярских принадлежностей. В эфире радиостанции Europe 1 министр образования Жан-Мишель Бланке вновь заверил родителей в том, что их дети могут вернуться в классы. По его словам, для этого созданы все необходимые условия. Министр сослался на опыт школ, в которых во время карантина продолжали заниматься дети медицинских работников. По его словам, посещать уроки продолжали 30 тысяч учеников, и «никаких проблем не было зафиксировано».

Пляжи и базы отдыха на природе остаются закрытыми, однако правительство оставило окончательное решение на усмотрение местных властей. Если префекты и мэры смогут гарантировать безопасность, отдыхающие вновь смогут появиться на пляжах. Некоторые парки и сады смогут открыться для посетителей в зависимости от зоны, в которой находится департамент. В Париже, к примеру, 11 мая вновь можно гулять по набережным, Марсовому полю, эспланаде у Дворца инвалидов, а также Венсенскому и Булонскому лесам. При этом парижский регион Иль-де-Франс находится в «красной» зоне, поэтому парки и сады будут недоступны для горожан.

Места отправления культа открыты для посещения, однако проведение многолюдных служб пока не разрешено. Премьер-министр Эдуар Филипп заявлял о том, что службы могут возобновиться с 29 мая, если будет найден способ обеспечить безопасность прихожан.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран дал интервью телеканалу BFMTV. Он подчеркнул важность соблюдения социальной дистанции. По его словам, ношение маски может создать «иллюзию защиты», так как, «когда мы в маске, мы склонны неосознанно приближаться» к собеседнику. Веран также заявил, что власти будут внимательно следить за динамикой эпидемии после снятия карантина: если количество случаев заражения вновь начнет расти, возможно повторное введение режима изоляции.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться